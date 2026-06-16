免疫生物研が上値追い鮮明、抗ＨＩＶ抗体のＧＬＰ毒性試験順調で大底圏からの浮上本番

免疫生物研究所<4570.T>がカイ気配で始まる人気。前日に続く上値追いで大底圏からの離脱を鮮明としている。抗体作製技術に強みを有するバイオベンチャーで、研究用試薬や診断薬の製造販売に強みを発揮する。遺伝子組み換えカイコの研究開発でも先行し、化粧品分野への応用で実績をあげている。



１５日取引終了後、抗ＨＩＶ抗体のＧＬＰ準拠非臨床毒性試験がすべて順調に進行していることを開示、これを材料視する形で投資資金の攻勢を誘っている。ＧＬＰとは医薬品安全性試験の国際基準であり、これに準拠したもので医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）や米食品医薬品局（ＦＤＡ）に提出可能なレベルの安全性が担保されたデータを意味する。同社では２７年３月期中に抗体産生細胞のマスターセルバンク構築に着手し、２８年３月期中に治験薬の製造を開始し、治験計画届をＰＭＤＡに提出する予定にある。



出所：MINKABU PRESS