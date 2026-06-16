サウジ、2大会連続初戦ジャイキリならずも価値ある勝ち点1!! ウルグアイに追い付かれるが勝ち越しゴール許さず
[6.15 W杯H組第1節 サウジアラビア 1-1 ウルグアイ]
北中米W杯は現地時間15日、H組第1節のサウジアラビア代表対ウルグアイ代表を行い、1-1で引き分けた。21日に行われる第2節でサウジアラビアはスペイン、ウルグアイはカーボベルデと対戦する。
3大会連続7回目の出場となるサウジアラビアと5大会連続15回目の出場となるウルグアイによる一戦。立ち上がりからボールを保持するウルグアイが前半5分、DFマティアス・ビーニャのパスを受けたMFマキシミリアノ・アラウホが左足シュートを放つが、GKモハメド・アル・オワイスの守備範囲に飛んでしまう。
その後もウルグアイがボールを保持するものの、4-4-2のシステムを採用するサウジアラビアがきっちりと守備ブロックを形成し、簡単にはフィニッシュまで持ち込ませない。30分にはMFロドリゴ・ベンタンクールの右クロスをファーサイドのFWフェデリコ・ビニャスが落とし、FWフェデリコ・ビニャスがダイビングヘッドをジャストミートさせたが、GKモハメド・アル・オワイスの好セーブに遭ってネットを揺らすには至らなかった。
なかなか攻撃の形を作れないサウジアラビアだったが、38分にセットプレーから好機を迎える。FWムサブ・アル・ジュワイルが蹴り出した右CKがファーサイドまで流れると、DFアブドゥルイラー・アル・アムリが右足で狙う。シュートは枠を捉えたものの、好反応を見せたGKフェルナンド・ムスレラに弾き出されてしまった。
しかし、41分、再びサウジアラビアがCKの好機を得ると、試合を動かす。アル・ジュワイルの右CKからMFモハメド・カンノが放ったヘディングシュートはムスレラに阻まれるも、こぼれ球にいち早く反応したアル・アムリが蹴り込み、スコアを1-0とした。
1-0のまま後半を迎えると1点のビハインドを背負うウルグアイは選手を2人交代し、MFアグスティン・カノッビオとMFファン・サナブリアを投入して状況を打開しようと試みる。開始早々の1分にゴールを脅かすが、ヴァレラのクロスからビニャスが放ったヘディングシュートはアル・オワイスにストップされてしまう。
その後もウルグアイが圧力をかけ、15分にはMFマヌエル・ウガルテがミドルレンジから果敢にシュートを放つも、わずかにアル・オワイスに触れられたボールは左ポストを叩く。
守備に重心を置かざるを得ないサウジアラビアは、ウルグアイの攻撃をはね返してもカウンターを繰り出せず。敵陣まで運ぶことができないことで防戦一方となりながらも、体を張った粘り強い守備で同点ゴールを許さずに試合を進める。
しかし、35分にウルグアイがついにサウジアラビアゴールをこじ開ける。左から送られたクロスに反応したビニャスが放ったヘディングシュートはアル・オワイスに阻まれるが、こぼれ球をマキシミリアノ・アラウホが豪快に左足で蹴り込み、試合を振り出しに戻した。
追い付いたウルグアイがさらに攻勢を強めるが、アル・オワイスが好セーブを披露するなど、サウジアラビアも意地を見せて2点目を許さず。1-1のまま試合終了のホイッスルが吹かれ、勝ち点1を分け合うこととなった。前回カタール大会初戦でアルゼンチンに2-1の勝利を収めていたサウジアラビアだったが、2大会連続初戦で南米の強豪国から白星獲得とはならなかった。
北中米W杯は現地時間15日、H組第1節のサウジアラビア代表対ウルグアイ代表を行い、1-1で引き分けた。21日に行われる第2節でサウジアラビアはスペイン、ウルグアイはカーボベルデと対戦する。
3大会連続7回目の出場となるサウジアラビアと5大会連続15回目の出場となるウルグアイによる一戦。立ち上がりからボールを保持するウルグアイが前半5分、DFマティアス・ビーニャのパスを受けたMFマキシミリアノ・アラウホが左足シュートを放つが、GKモハメド・アル・オワイスの守備範囲に飛んでしまう。
なかなか攻撃の形を作れないサウジアラビアだったが、38分にセットプレーから好機を迎える。FWムサブ・アル・ジュワイルが蹴り出した右CKがファーサイドまで流れると、DFアブドゥルイラー・アル・アムリが右足で狙う。シュートは枠を捉えたものの、好反応を見せたGKフェルナンド・ムスレラに弾き出されてしまった。
しかし、41分、再びサウジアラビアがCKの好機を得ると、試合を動かす。アル・ジュワイルの右CKからMFモハメド・カンノが放ったヘディングシュートはムスレラに阻まれるも、こぼれ球にいち早く反応したアル・アムリが蹴り込み、スコアを1-0とした。
1-0のまま後半を迎えると1点のビハインドを背負うウルグアイは選手を2人交代し、MFアグスティン・カノッビオとMFファン・サナブリアを投入して状況を打開しようと試みる。開始早々の1分にゴールを脅かすが、ヴァレラのクロスからビニャスが放ったヘディングシュートはアル・オワイスにストップされてしまう。
その後もウルグアイが圧力をかけ、15分にはMFマヌエル・ウガルテがミドルレンジから果敢にシュートを放つも、わずかにアル・オワイスに触れられたボールは左ポストを叩く。
守備に重心を置かざるを得ないサウジアラビアは、ウルグアイの攻撃をはね返してもカウンターを繰り出せず。敵陣まで運ぶことができないことで防戦一方となりながらも、体を張った粘り強い守備で同点ゴールを許さずに試合を進める。
しかし、35分にウルグアイがついにサウジアラビアゴールをこじ開ける。左から送られたクロスに反応したビニャスが放ったヘディングシュートはアル・オワイスに阻まれるが、こぼれ球をマキシミリアノ・アラウホが豪快に左足で蹴り込み、試合を振り出しに戻した。
追い付いたウルグアイがさらに攻勢を強めるが、アル・オワイスが好セーブを披露するなど、サウジアラビアも意地を見せて2点目を許さず。1-1のまま試合終了のホイッスルが吹かれ、勝ち点1を分け合うこととなった。前回カタール大会初戦でアルゼンチンに2-1の勝利を収めていたサウジアラビアだったが、2大会連続初戦で南米の強豪国から白星獲得とはならなかった。