16日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比12.1％減の954億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.2％減の680億円となっている。



個別では上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＳＭＴ ＥＴＦ日本好配当株アクティブ <170A> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> など24銘柄が新高値。ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が3.19％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は3.27％安、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> は3.06％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.04％安と大幅に下落している。



日経平均株価が185円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金455億1200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金384億3200万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が61億900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が39億8700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が38億1300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が31億3200万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が14億9500万円の売買代金となっている。



株探ニュース