―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月12日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4666> パーク２４ 東Ｐ +20.14 6/15 上期 13.02

<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ +12.73 6/15 上期 121.88

<278A> テラドローン 東Ｇ +8.02 6/15 1Q 赤拡

<5136> トリプラ 東Ｇ +7.46 6/15 上期 99.63

<5971> 共和工業 東Ｓ +6.99 6/15 本決算 -29.14



<2345> ホドルワン 東Ｓ +6.70 6/15 上期 赤縮

<4592> サンバイオ 東Ｇ +3.83 6/15 1Q 赤縮

<3565> アセンテック 東Ｓ +3.70 6/15 1Q -68.21

<7901> マツモト 東Ｓ +2.58 6/15 本決算 黒転

<2424> ブラス 東Ｓ +2.50 6/15 3Q -33.84



<3195> ジェネパ 東Ｓ +1.95 6/15 上期 14.96

<4380> Ｍマート 東Ｇ +1.82 6/15 1Q 30.94

<1383> ベルグアース 東Ｓ +0.35 6/15 上期 赤縮



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース