―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月12日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4666> パーク２４ 　　東Ｐ 　 +20.14 　　6/15　　上期　　　 13.02
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ 　 +12.73 　　6/15　　上期　　　121.88
<278A> テラドローン 　東Ｇ　　 +8.02 　　6/15　　　1Q　　　　赤拡
<5136> トリプラ 　　　東Ｇ　　 +7.46 　　6/15　　上期　　　 99.63
<5971> 共和工業 　　　東Ｓ　　 +6.99 　　6/15　本決算　　　-29.14

<2345> ホドルワン 　　東Ｓ　　 +6.70 　　6/15　　上期　　　　赤縮
<4592> サンバイオ 　　東Ｇ　　 +3.83 　　6/15　　　1Q　　　　赤縮
<3565> アセンテック 　東Ｓ　　 +3.70 　　6/15　　　1Q　　　-68.21
<7901> マツモト 　　　東Ｓ　　 +2.58 　　6/15　本決算　　　　黒転
<2424> ブラス 　　　　東Ｓ　　 +2.50 　　6/15　　　3Q　　　-33.84

<3195> ジェネパ 　　　東Ｓ　　 +1.95 　　6/15　　上期　　　 14.96
<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 +1.82 　　6/15　　　1Q　　　 30.94
<1383> ベルグアース 　東Ｓ　　 +0.35 　　6/15　　上期　　　　赤縮

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース