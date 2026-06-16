アメリカとイランの戦闘終結合意を受け、日経平均株価は史上初の6万9000円を突破しました。広島の反応を取材しました。



アメリカのトランプ大統領は、日本時間の15日朝、SNSで「イランとの合意が成立した」と発表しました。ホルムズ海峡の無償開放と、アメリカ海軍による封鎖の即時解除を承認するとしています。



広島市中区の「ひろぎん証券」では、6月15日朝から個人投資家を中心に問い合わせが殺到。職員が対応に追われました。





■村上 達也 記者リポート「現在午後1時半です。アメリカとイランの戦闘終結合意を受け、日経平均株価は6万9000円台をつけています。」中東情勢の混乱が収束するとの期待感から、日経平均株価は史上初の6万9000円を突破。幅広い銘柄で株価が上がりました。■ひろぎん証券 石田 裕昭 営業部長「資源価格が落ち着きを取り戻して、本格的な経済の好調さが裏付けされれば、まだまだ（株価の高い）いい状況が続くのではないか。」市民の反応は・・・。■街の人「ちょっとは（生活が）良くなるでしょうね。いろんな品物が入って、食料とか（値段が）下がることが一番。」「（戦闘終結は）やっとかという感じ。このままうまくいくかどうか期待半分、まだまだ不安が半分。」一方で、原油価格が戦闘前の水準に戻るには時間がかかるとみられ、物価高の状況は今後もしばらく続きそうです。【2026年6月15日 放送】