¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Í¥¯¥µ¥¹¡Ù¼Ù°¤Ê¤ë°Å¹õÇË²õ¿À¡Ö¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Í¥¯¥µ¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×(9,900±ß)¤Î2¼¡ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤Ç¡¢¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î16Æü(²Ð)16»þ¡Á2026Ç¯6·î25Æü(ÌÚ)23»þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·î²¼½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2027Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2027Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×(9,900±ß)
¡Ö¥Î¥¢¡×¤òÌÏ¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¿ÍÂ¤µð¿Í¡¢¼Ù°¤Ê¤ë°Å¹õÇË²õ¿À¡Ö¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂ¤·ÁÉôÌçLSS¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢·àÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Î¥¢¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¿·µ¬Â¤·Á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤âÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ìó150mm¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ßS.H.Figuarts²½¡£
¡Ö¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°Ù¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÄÆ°°è¤òÌÖÍå¡£·àÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¶»Éô¤Ë¤Ï°ìÉôÆð¼ÁÁÇºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Éª´ØÀá¤ä¸Ô´ØÀá¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤·¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Éª¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤ä¡¢¹ø¤ò¿¼¤¯Íî¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×¤¬·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¶¥®¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¸÷Àþ¾×ÆÍ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Î¥¢¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Í¥¯¥µ¥¹¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Î·ãÆ®¥·¡¼¥ó¤¬ÁÉ¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í
2027Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×(9,900±ß)
±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂ¤·ÁÉôÌçLSS¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢·àÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Î¥¢¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¿·µ¬Â¤·Á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤âÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ìó150mm¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ßS.H.Figuarts²½¡£
¡Ö¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°Ù¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÄÆ°°è¤òÌÖÍå¡£·àÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¶»Éô¤Ë¤Ï°ìÉôÆð¼ÁÁÇºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Éª´ØÀá¤ä¸Ô´ØÀá¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤·¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Éª¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤ä¡¢¹ø¤ò¿¼¤¯Íî¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¡¼¥¯¥¶¥®¡×¤¬·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¶¥®¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¸÷Àþ¾×ÆÍ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Î¥¢¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Í¥¯¥µ¥¹¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Î·ãÆ®¥·¡¼¥ó¤¬ÁÉ¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í