北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。列島に熱狂を呼んだ激闘。その注目度に伴い、選手の身の回りの情報についても関心を呼んでいる。

その一人が、FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さん。

2022年2月に結婚することを2人でインスタグラムで公表。今年4月には第1子となる女児を出産したばかりだ。得意な料理のほか、2人の旅行など仲睦まじい様子をSNSを通じて発信することはあったが、W杯で上田の存在がクローズアップされるとともに、それらも注目を呼んでいる。

X上には「本当に可愛いし、お料理力も高くて凄い」「ガチの美男美女 えぐい美人よな」「由布菜月さんと上田選手の夫婦感が一番好きすぎる」「お似合いすぎる夫婦」「どんどん料理上手になってて好きな人を思って行動できるところがほんとに素敵」などと反響を呼んでいる。

選手たちの周辺情報がこれだけクローズアップされるのもビッグイベントならではだろう。今や日本の不動のセンターFWとなっている上田。オランダ戦も最前線で体を張り、貴重な勝ち点1の獲得に大きく貢献した。妻の後押しも受け、日本の躍進に導いていく。



（THE ANSWER編集部）