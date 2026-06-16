《実食》これは人気出るわーーーッ♡【ミスド】の「最新ドーナツ」を食べ比べ！

発売前から大きな話題を集めていた【ミスタードーナツ】の新作。店舗によっては、売り切れが続出するほどの人気ぶりのようです。今回は、実際に食べてみた感想を交えながら「最新ドーナツ」の魅力をレポートします。

話題のドーナツをチェック！

こちらは、もっちゅり食感を楽しめる期間限定ドーナツ「もっちゅりん」です。去年に続いての販売となる今年も、発売前から注目度が高く、ネット予約でも一時は受付が停止される事態になったよう。実際に食べてみると、これまでのドーナツとは違う不思議な食感で、やわらかさと弾力をあわせ持ったような口当たりが印象的でした。「ポン・デ・リング」のもちもち感とは違う、新感覚の食感を楽しめるのが魅力のひとつかも。

まずはシンプルにきなこ味から

「もっちゅりんきなこ」テイクアウト \216（税込）、イートイン \220（税込）

まず食べてみてほしいのがこちら。去年も発売された味で、もっちゅりん生地にたっぷりのきなこシュガーがまぶしてあります。シンプルだからこそ、もっちゅりん最大の魅力でもある、もっちゅり食感を存分に楽しむことができました。甘さがほどよく、年齢問わず食べやすい一品です。

見た目も可愛いいちごのもっちゅりん

「もっちゅりんいちご」テイクアウト \237（税込）、イートイン \242（税込）

今年初登場の新作で、いちごの甘酸っぱさを感じられる爽やかな一品です。いちごフィリング入りで、表面にはいちごシュガーがまぶしてあります。中央にはいちごフィリングとホイップクリームがトッピングされていて、華やかなビジュアル。子どもはこのドーナツを一番に選んでいました。親子で楽しみたいときにもぴったりです。

和スイーツ好きさん注目！

「もっちゅりんみたらし」テイクアウト \226（税込）、イートイン \231（税込）

去年に引き続き、今年もみたらし味が登場。もっちゅりん生地にみたらしフィリングをかけた一品です。甘さのあるソースが口いっぱいに広がり、あとから醤油の香りがふわっと漂います。もっちゅりん生地との相性もよく、和スイーツ好きさんなら食べてみたくなるドーナツかも。

話題のもっちゅりんシリーズを確実にゲットするなら、ネットオーダーがおすすめ。気になっている人はぜひミスド公式サイトをチェックしてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Aoi.S