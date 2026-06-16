【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】

【続きを読む】今野泰幸〈後編〉森保ジャパンなら日本が到達していないベスト8、ベスト4、何なら優勝もなくはない

今野泰幸さん（元日本代表MF／43歳）

北中米W杯に向けて森保ジャパンは、メキシコでの事前合宿を消化した後、大会期間中のベースキャンプ地のアメリカ南東部ナッシュビルで最終調整を行い、ついに本番を迎える。この調整期間の過ごし方をよく知る10年南ア大会、14年ブラジル大会に参戦したレジェンドに聞いた──。

◇ ◇ ◇

──今野選手は2010年南アW杯本番前の紆余曲折を経験しました。

「南アの時を振り返ると、まず5月の壮行試合・韓国戦（埼玉）で0−2の完敗を喫しました。監督の岡田さん（武史=FC今治代表）からは『キーマンを止めてほしい』と言われて左SBで先発起用されましたが、チームとしても思ったような結果が出ませんでした。その後、事前キャンプ地のザースフェーへ行き、イングランド（グラーツ）、コートジボワール（シオン）との練習試合も右SBで2試合続けてスタメンで出ましたが、コートジボワール戦で右ひざを負傷してしまった。自分自身が心身両面で整っていなかったからこそ、そうなってしまったんだと感じました」

──SB起用は唐突な印象もありました。

「そうですね。アジア予選では一度もSBで出たことがなかったのは確かです。僕自身としては『期待に応えてやろう』と気合を入れていましたけど、『本職じゃないポジションでいきなりW杯に出てやれるんだろうか』『アタッカー陣をサイドという不慣れな立ち位置からうまくサポートできるんだろうか』といった迷いが出て、楽しくサッカーができる状態ではなかった。重要な本番前にそうなってしまったら、いい結果は出ない。今になるとよく分かります」

──チームも模索が続き、本田圭佑選手（FCジュロン）が1トップに抜擢されたのは、ベースキャンプ地のジョージに入ってからでした。

「最初はジンバブエとの練習試合だったと思います。圭佑も予選からずっと主力でやってきたわけではなかったのに、いきなりやったことのないポジションに入って、初戦・カメルーン戦（ブルームフォンテーヌ）でチームを勝たせる大仕事をした。あの強心臓と集中力には本当に驚かされましたし、それが圭佑の凄さだと実感します。阿部ちゃん（勇樹=浦和U-18監督）のアンカー、ヤットさん（遠藤保仁=G大阪コーチ）と長谷部（誠=日本代表コーチ）のインサイドハーフという立ち位置の変化も大きかった。岡田さんの着眼点はさすがでした。その戦術をみんなが理解してピッチで表現したことがグループ突破につながった。僕自身はデンマーク戦（ルステンブルク）で短時間しかピッチに立てなくて、不完全燃焼感も強かったですけど、事前準備の重要性を再認識させられました」

──次の4年間はその反省を生かそうとしたんですよね？

「いや、最初はそうでもなかったかな（苦笑）。南アで力不足を感じたうえ、2010年時点で僕は27歳。2014年は30歳を過ぎてしまうことを考えると、『もう代表は終わりかな』という気持ちも正直、ありました。監督になったザックさん（アルベルト・ザッケローニ監督）がイタリア人ということもあり、『守備重視』というイメージも強かった。自分は難しいだろうなという印象を抱いていました。でも、ザックさんは自分を評価してくれて、CBで使い続けてくれたのは嬉しいサプライズでした。『CBでもう一度、世界を目指そう』という闘争心が湧いてきた。南アの反省を生かしたいという思いも強まりました」

「ザック監督は非常に面白かった」

──ザック監督は単に跳ね返せるだけの選手ではなく、ボールをつなげるCBを重視しました。

「そうですね。決勝・豪州戦で李忠成（タンピネス・ローヴァーズCEO）が決勝弾を挙げた2011年アジアカップ（カタール）の頃は攻撃時に組み立てやボールの持ち上がりといったことをかなり求められた。そこまでCBの攻撃面を教えてくれる監督に出会ったことがなかったんで、非常に面白かったし、言われたことを受け止めて、特徴を出すように努力しました」

──ザックジャパンは2010年10月のアルゼンチン戦（東京・国立）で勝利。2012年にはフランス、2013年にはオランダと2−2で引き分けるなど、強豪とも互角に戦えるようになっていきました。

「最近、オランダ戦を見返しましたけど、悪くない試合をしているんですよね。ただ、強豪国にいい勝負をしたことで、どこかでホッとしたというか、満足したところはあった。それじゃあダメじゃないですか。そこが悔やまれるところです」

──今の森保ジャパンもこの3年間でドイツ、ブラジル、イングランドに勝利しましたね。

「でも、今の選手たちはそんなことでは納得しないメンタリティを持っていると思います。当時は圭佑とか真司（香川=C大阪）とかは世界トップを見据えていただろうけど、全体がそうだったとは言い切れない。全員の目線が揃っていないと上は目指せない。そこが今と12年前のチームの違いかなと感じますね」

──今の代表は欧州組が大半を占めています。

「そうですね。今の選手にとってW杯で戦う相手は日常の延長線上でしょうね。個々のレベルアップが著しいし、世界トップと対峙しても動じないし、本当に自立している。それに森保さんのチームは8年間の積み上げがある。継続性のある今の代表は『立派な船』のように僕には見えています。そのアドバンテージを生かしてぜひほしいと思います」（【後編】につづく）

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト）

▽今野泰幸（こんの・やすゆき） 1983年1月25日生まれ。宮城・仙台市出身。東北高から2001年に札幌入り。FC東京、G大阪、磐田を経て22年1月、関東リーグ1部の南葛SCに入団した。ボランチ、CB、両SBをこなす守備のユーティリティー選手として各年代別代表に招集され、05年8月の中国戦で日本代表デビュー。17年まで代表としてプレーした。通算出場93試合は歴代13位。