巨人と基本合意したというナショナルズ2Aの小笠原慎之介（28）。

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中日からポスティングによるメジャー挑戦をしてから、わずか1年でのNPB復帰。しかも移籍先は古巣ではなく、セのライバル球団である巨人だ。ネット上では早くも、ソフトバンクの上沢直之がメジャー挑戦後に古巣を蹴ってホークス入りした一件になぞらえ、「上沢式FA」「実質FA移籍」と揶揄する声もあり、余計な重圧を背負っての再出発になりそうだ。

15日現在リーグ首位の巨人は、2024年以来の優勝に向けた切り札として期待しているようだが、今の巨人では身分安泰とはいかない可能性は十分にある。

竹丸和幸、井上温大の両左腕はともに5勝を挙げ、防御率も2点台。エース戸郷翔征も復調気配で、助っ人右腕のウィットリーもローテを守っている。交流戦で2試合連続で好投を見せた西舘勇陽に加え、田中将大、則本昂大もいる。昨季まで3年連続2ケタ勝利をマークした山崎伊織も先日、右肩故障からの復帰を目指し、故障後初めて打撃投手に登板した。

「古巣の中日ならまだしも、外様扱いとなる巨人では、名前と実績だけではローテの椅子は保証されません。まして小笠原はメジャーで不発に終わった。求められるのはあくまで結果。2〜3試合続けていい投球ができないようなら、二軍暮らしもあり得ますから」（在京放送関係者）

巨人V奪回の切り札になるか、あるいは……。米国帰りの左腕はいきなり正念場を迎えそうだ。

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上沢は当時ファンからボロクソに叩かれ、新庄監督もことあるごとに“口撃”していたが、日本ハム選手や関係者の間ではむしろ「同情論」が巻き起こっていた。いったいなぜか。その意外な裏事情とは。●関連記事 【もっと読む】新庄監督またチクリも…上沢直之に選手や関係者が同情するワケ では、それらについて詳しく報じている。