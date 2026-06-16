大谷翔平（31=ドジャース）の次回登板が、日本時間18日のレイズ戦に決まった。

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翌19日は休み。これまで同様、頑なに中6日の登板間隔を守って、なおかつ休日前日の登板になった。

ドジャースは現在、先発が6人。休日次第で全員を中6日で回すことが可能だが、そうでないときに大谷以外の投手は登板間隔がタイトになる。今回はトレードで加入したラウアー（31）が中5日で16日、さらにチームでは山本由伸（27）の次に多いイニング（73.1）を投げているロブレスキ（25）が中4日で17日に先発する。

ドジャースのリリーフ陣の登板回数（223.0）はメジャー最少。初回からリリーフ陣をつないでいくブルペンデーを利用すれば、ロブレスキの中4日起用は避けられた。しかし、ブルペンデーは避けたい事情があるのだろう。

ロブレスキは前回80球しか投げていないが、今季の中4日登板は初めてになる。5月には大谷を中6日で休日前に起用するために、前回97球を投げたシーハン（26）を中4日で起用したこともある。

「つまり他の投手にシワ寄せがいっても、大谷の中6日と休日前の登板は動かさないというのが首脳陣の方針なのです」と、特派員のひとりがこう続ける。

「ロブレスキもシーハンもまだ20代半ば。多少の無理は利くという判断もあると思いますけど、それより何より、大谷に投打の能力をフルに発揮してもらうのがチームの勝利であり、ワールドシリーズ3連覇への近道だと首脳陣は考えているのです。何しろ投打の本格的な二刀流選手については前例がない。首脳陣もあくまで手探りですけど、現時点では1週間に1回、規則正しい間隔で投げさせ、翌日は投打とも完全に休ませるのがベストという判断なのでしょう。前回、投打同時出場の翌12日は久々にスタメンで起用しましたが、左膝の炎症で途中退場を余儀なくされましたから」

何はともあれ、最初に大谷の登板日を決め、それによって他の先発の日程を組んでいく。ドジャースはいまや、完全に大谷のチームなのだ。

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ところで、現在アメリカではサッカーＷ杯が開催中だが、現地調査では米国民の過半数が「見るつもりはない」と回答したという。世界的スターのメッシやロナウドを上回る人気を誇るのが、ドジャースの大谷翔平だ。米国でサッカーへの関心がいまひとつ高まらないのはなぜなのか。●関連記事 【もっと読む】Ｗ杯期間中の主役は大谷翔平だった！ では、それらについて詳しく報じている。