もちろん、グラウンドで結果を出してくれるのが一番だが……。

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日本ハムの古林睿煬（25）が15日、登録抹消となった。14日の中日戦で今季2試合目となる先発を任されたものの、4回途中6安打3四球5失点でKO。今季は7試合2先発で、0勝1敗、防御率7.50。12イニングで15三振を奪う一方、10四球と制球に苦しんでいる。

古林は2024年オフ、台湾の統一ライオンズからポスティングで日本ハムに入団。3年総額2.5億円で契約したものの、昨季は左脇腹を2度痛めるなど、苦戦が続いている。

日本ハムは18年オフにも台湾のラミゴ（現楽天）で打率4割を打ち、「台湾のイチロー」と呼ばれた王柏融を獲得。入札金2億円を払い、3年総額4億円で迎え入れたが、在籍5年で通算打率.239。期待に応えられず、23年オフに退団した。

台湾出身選手といえば、かつて中日の郭源治、西武の郭泰源が活躍した。その後も多くの選手が日本でプレーしている。日本人コーチも台湾の球団に所属するなど交流は広がる一方だが、古林や王のように結果が出なければ、その流れも途絶えるのではないか。

ある球界関係者は「その心配はないでしょう。日本球団が台湾選手に期待するのは戦力だけではない。収益面でもプラスになると、ソロバンを弾いています」と言う。

代表例は05年高校生ドラフト1位で日本ハム入りし、外野のレギュラーとして長く活躍した陽岱鋼。日本の高校を卒業しているドラフト生とはいえ、台湾での人気・注目度は高く、球団も台湾からのインバウンド特需があった。14年には主催試合全試合の放映権を、「FOXスポーツ台湾」に販売。近年も台湾球団と交流試合を行うなど、台湾市場を意識したスポーツビジネスを展開している。

日本ハムだけではない。台湾にルーツを持つ王貞治氏が球団会長を務めるソフトバンクも、現地でのアピールに熱心。今季も味全ドラゴンズのエース、徐若熙を獲得。郭泰源以降も許銘傑などが所属してきた西武も、オフに前統一ライオンズの林安可を獲得している。

「台湾では特にパ人気が高く、パ・リーグTVを運営するPLM（パシフィックリーグマーケティング）は、FOXスポーツ台湾に16年から3年間、全試合の放映権を販売。契約が切れた19年にはさらに3年延長した。FOXスポーツが台湾から撤退した後も、22年から『ELEVENスポーツ台湾』（現台湾DAZN）と今季までの5年契約を結んでいる。商売は放映権販売だけに留まらず、台湾限定グッズや肖像権の販売、ラッピングバスなどの広告を展開したこともあります」（前出の関係者）

台湾野球の人気はうなぎ上り。2025年には1試合平均の観客動員数が同国プロ野球史上初めて1万人を突破。日台間の交流は広がることはあっても、狭まることはなさそうだ。