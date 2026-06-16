イラン戦争は伝統的な火力戦だけでは勝敗を決するのが難しい時代の扉を開いた。戦争の費用と速度の概念を再定義する新たな戦場を見せたと評価されている。イランは比較的安価なシャヘド系列の自爆ドローンを大量に飛行させて高額な防空網を圧迫し、米国は人工知能（AI）で標的を迅速に分類して空爆の速度を引き上げた。

新たな戦場で最も注目を集めたのは安価なドローンだった。イランは開戦当初から「コスパ（費用対効果）」で対抗した。イランのシャヘド系列ドローンは1機あたり2万〜5万ドル（約320万〜800万円）だ。一方、これを阻止する米軍のパトリオット迎撃ミサイルは1発あたり約400万ドルにのぼる。使い捨ての自爆ドローンが1機あたり3万5000ドルの場合、パトリオット1発分の費用で100機以上を運用できる。イランは2月28日の開戦後、最初の1週間でイスラエルや米国の湾岸同盟国に向けて数百発のミサイルとともに1000機以上のドローンを発射したが、巨大な破壊力を持つ弾道ミサイルよりも安価な兵器で防空網を圧迫した。このため米国の戦争費用は膨れ上がった。フィナンシャルタイムズ（FT）は4月、米国が1日あたり約5億ドルを戦争に費やしていると報じた。

これを受け、湾岸諸国は1機あたり約40万円にすぎないウクライナ式の低価格迎撃ドローンに関心を向け、米国も同様の試みを始めた。初めて実戦投入された低費用の無人戦闘攻撃体系「ルーカス（LUCAS）」ドローンがその代表例だ。高額なプラットフォームで敵の防空網を制圧していた米軍が安価・消耗型兵器の価値を受け入れ始めたのだ。

AIの威力も注目すべき点だ。米軍は空爆開始から最初の24時間で1000個の標的に打撃を与え、パランティアの「Maven」スマートシステムとアンソロピックの「Claude」を活用した。Mavenは衛星写真、監視資産、各種情報資料を一つに集めて標的の候補を提示し、優先順位をつけた。Claudeは標的の位置の算出、情報の要約、作戦優先順位の判断、打撃後の被害評価などを実施した。米中央軍のブラッド・クーパー司令官は「AIが膨大なデータを数秒で処理し、指揮官が敵より早く判断できるよう支援している」と説明した。

速度が上がった分、誤認のリスクも高まった。開戦初日にイランの女子学校が米軍の空爆を受けて約170人が死亡した事件がその例だ。海外メディアは米政府の内部調査結果を入手し、AIが古い座標情報に依存していたためこの攻撃が行われたと報じた。イラン革命防衛隊（IRGC）海軍施設の敷地内にあった学校が基地から分離されていたにもかかわらず、AIがこれを把握していなかったということだ。