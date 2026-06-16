6月24日から27日までアリゾナ州で開催される

MLBは15日（日本時間16日）、6月23日（同24日）から26日（同27日）にアリゾナ州のチェイスフィールドでMLBドラフト・コンバインを開催すると発表した。昨秋のNPBドラフトでソフトバンクが1位指名した佐々木麟太郎内野手、オリックスが同6位指名した石川ケニー投手も参加する。

佐々木はスタンフォード大で2シーズン目の今季、54試合に出場して打率.262、16本塁打、47打点の成績をマーク。5月20日（同21日）にプレーオフ2回戦で敗退してシーズンを終えていた。

2026年のMLBドラフト・コンバインには大学生195人、高校生140人のドラフト候補計335選手が参加する予定。元メジャーリーガー、コーチ、編制担当者、スカウト、球団関係者が目を光らせる中、身体検査、フリー打撃や守備練習を含めた体力測定などを実施する。

これまでに参加した118人（投手61人、野手57人）がMLBデビューを果たしている。2025年には309人が参加し、82.8％がドラフト指名を受けた。そのうち87人が上位100指名までに選出。有望株の上位指名の可能性が高まる場にもなるため、佐々木らの行方が注目される。（Full-Count編集部）