「暗河伝」

ブロマンス時代劇「山河令」(2021年)の温客行役でのブレイクから早や5年――「安楽伝」(2023年)ではディリラバ、「恋狐妖伝 〜ファースト・ラブ〜」(2024年)ではヤン・ミーの相手役に抜擢されるなど、躍進著しいゴン・ジュン(龔俊)。

186cmのしなやかな体躯を生かした麗しい古装姿は毎回注目の的だが、「山河令」以来の本格武侠劇となった最新主演作「暗河伝」の反響が続々！アオ・ルイポンやホウ・ミンハオら"時代劇美男"が揃った大ヒット武侠劇「少年歌行」「少年春風」シリーズに通ずる世界観とあって、激しいアクションや男たちの熱い絆・友情にも支持が集まっている。

ゴン・ジュン＆チャン・ホワセンの熱い絆に支持が集まった新時代の武侠ドラマ「暗河伝」 (C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

「暗河伝」は、周木楠の大ヒット作「少年江湖シリーズ」を原作とする「少年歌行」「少年春風」と同じ世界線で描かれるストーリー。前2作にも登場する暗殺組織"暗河"の刺客・蘇暮雨(スー・ムーユー)を主人公に据え、組織内部の陰謀と刺客たちの信念の戦いを描いていく。

「暗河伝」 (C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

北離王朝の時代、江湖で善悪を問わず暗殺を実行する組織"暗河"が暗躍していた。ところが、蘇家、慕家、謝家の三家からなる組織の頂点・大家長が奇毒に冒されたことをきっかけに、次期大家長の座を巡る内紛が勃発。不安定な情勢の中、大家長直属の刺客団・蛛影を率いる蘇暮雨(スー・ムーユー／ゴン・ジュン扮)は、固い絆で結ばれた義兄弟・蘇昌河(スー・チャンホー／チャン・ホワセン扮)と共に、自らの信念に従い、"暗河"を変革し光の当たる場所へと導こうと模索するのだが...。

「暗河伝」 (C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

ゴン・ジュンが演じる主人公・蘇暮雨は、別名"執傘鬼"と呼ばれる刺客だが、義を重んじるキャラクター。大家長への忠誠と、"暗河"の新しき秩序を作るという理想との間で葛藤する姿が共感を誘う。

仕込み傘を使った本格アクションも見事。徹底した身体作りと剣術の特訓を行って身につけた豪快なワイヤーアクション、そして指先まで神経の行き届いた美しい所作は、ゴン・ジュンの数ある時代劇アクション作品の中でも特に目を引く完成度だ。

「暗河伝」 (C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

「暗河伝」 (C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

他にも、蘇暮雨とは兄妹のような絆で結ばれている"暗河一の美女"こと慕雨墨(ムー・ユーモー／ポン・シャオラン扮)、天啓四守護の一人である"玄武使"であり名門・唐家随一の使い手・唐怜月(タン・リエンユエ／ジャン・シーアン扮)、暗河の大家長を猛毒から救う薬王谷出身の神医・白鶴淮(バイ・ホーホワイ／ヤン・ユートン扮)...と、注目のキャスティングが揃っている。特に、蘇暮雨と白鶴淮の淡い恋模様、慕雨墨と唐怜月が繰り広げるすれ違いのロマンスは、どちらも中国での配信時から熱い注目を集めたカップリングだ。

「暗河伝」 (C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

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中でも本作屈指の見どころといえば、やはり蘇暮雨と蘇昌河が繰り広げる"義兄弟の熱い絆"だ。

壮年期の2人が登場する「少年歌行」より以前の、若かりし日の絆をゴン・ジュンとチャン・ホワセンが体現していて、その見目麗しい2ショットはまさに眼福としかいいようがない。幼少期より命を預け合い、互いに試練を乗り越えてきた無二の親友でありながら、次期大家長の座を巡る理念の違いによって決裂の岐路に立たされるのだ。

「暗河伝」 (C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

「山河令」でも共演したリー・ダイクン(李岱昆)扮する白髪の刺客・慕詞陵(ムー･ツーリン)と対峙するシーンでは、「我々2人共に戦って、負けたことがない」と蘇暮雨が口にするなど、長い時間を共に過ごしてきた互いへの信頼感は絶対。けれども、その信頼ゆえに蘇暮雨と共に新しい"暗河"を作りたい蘇昌河と、大家長を守る責務を全うしようとする蘇暮雨はどうしても相容れることができない。徐々に対立への道を進み始める2 人の姿はただただ切ない...。

「暗河伝」 (C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

信念を決して曲げない蘇暮雨役のゴン・ジュンの凛々しさもさることながら、「一念関山-Journey to Love-」(2023年)、「柳舟恋記〜皇子とかりそめの花嫁」(2024年)、「天地剣心(原題)」(2025年)...と、人気時代劇への出演が相次ぐチャン・ホワセン扮する蘇昌河の野心的な表情も秀逸だ。

2人で共に生き、"暗河"を光の当たる場所へ――そんな同じ夢を見ていた青年たちの熱い絆をしっかりと胸に焼きつけたい。

文＝酒寄美智子

放送情報

暗河伝(日本語字幕版)

放送日時：2026年7月1日(水)6:00〜

※毎週(水)(木)6:00〜他

チャンネル：ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ(スカパー)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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