◆米大リーグ カブス―ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発登板し、初回は無失点で切り抜ける好発進を切った。

初回、前日１４日（同１５日）のアスレチックス戦で２本塁打など４安打７打点だった先頭のカストロに左前安打を許した今永。それでも後続を空振り三振、投ゴロ、三ゴロに抑えて無失点で切り抜けた。

今永は５月７日（同８日）の本拠地・レッズ戦で４勝目を挙げてから６登板連続で白星なしの４連敗中。特に５月１８日（同１９日）〜６月４日（同５日）の４登板は８、７、５、６失点と乱調続き。４戦で１２本塁打を浴びるなど苦しい投球が続いた。それでも前回登板の１０日（同１１日）の敵地・ロッキーズ戦では白星にこそ恵まれなかったが、５回２安打無失点、７奪三振の好投を見せて復調の兆しを見せた。試合前の時点で４勝６敗、防御率４・４４をマークしている。

中４日で迎えた今季１５試合目の登板。２登板連続で対戦相手はロッキーズだ。３０球団ワーストの２７勝と苦しんでいるロ軍だが、前日１４日（同１５日）はアスレチックス戦で２４安打２３得点と打線が大爆発。球団史上最多得点をたたき出した打線は、勢いに乗っている。

右膝を痛めて前日１４日（同１５日）の敵地・ジャイアンツ戦を欠場した鈴木誠也外野手（３１）は「４番・指名打者」でスタメン復帰した。