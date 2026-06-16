880円とは思えない！ 3COINSの“UVカット帽子”、40代の私が「思わず2色買い」したワケ
日焼け止めを塗っていても、外出する際はプラスアルファの紫外線対策が必要。日傘を活用する人も多いと思いますが、荷物を持っていたり、子どもと一緒に外出したりする際は、できれば手を空けておきたいものです。
そんな時に活躍するのが帽子。とはいえ、紫外線対策の帽子はたいてい“ダサい”か“高い”という印象を持つ人も少なくありません。
◆UVカットのキャップは「高いor微妙デザイン」が当たり前？
検索で評価の高いサンバリア100や芦屋ロサブランなどは、品質は高そうでデザインも洗練されていますが、1万円超えも珍しくありません。
一方、通販で1000〜2000円台の手頃な価格のものもありますが、届いてみたらデザインが期待外れだった……なんてことも。できればおしゃれと紫外線対策、そしてコスパを全部取りできるものが理想です。
そんな“帽子迷子”の筆者が見つけたのが、スリーコインズのUVキャップ。
◆プチプラ、シンプル、高機能の三拍子が揃ったUVキャップ
スリーコインズのUVキャップは、シンプルで普段使いしやすい上に、UV対策機能付き。ワンピースにもパンツスタイルにも合わせやすく、デイリー使いしやすい優秀アイテムです。
おすすめポイントは次の3つ。
1. つば長め設計で、気になる顔まわりを広くカバーするので日焼け対策に効果を発揮
2. つば裏はUVカット率99％以上の生地を使用し、地面からの照り返しも軽減
3. 税込880円、UV対策グッズとしてはかなり手頃な価格で気軽に購入しやすい
素材はナイロン100％で、カラーはブラックとアイボリーの2色。さまざまなファッションに合わせやすいカラー展開、そして何よりシンプルなデザインが魅力。筆者はブラックを購入後、アイボリーも追加購入したほどお気に入りです。
◆公園やレジャーにも大活躍！ しかし風の強い日は要注意
普段使いはもちろん、公園やアウトドア、レジャーシーンでも活躍。家族で出かける機会が多い、紫外線対策したいけどおしゃれも重視したいという人にもぴったりです。また、手洗い可能なので、汗をかきやすい季節も安心です。
使い勝手抜群で嬉しいのですが、強風で飛ばされやすいという欠点もあり。軽量かつ、サイズ調整が若干弱いのかなと。そのため、風が強い日は工夫が必要かもしれません。ちなみに筆者はヘアピンで固定するなどの対策をしています。
それでも、「しっかり紫外線対策したいけれど、高い帽子は買いたくない」「普段使いしやすいデザインがいい」という人向けの、“コスパ重視のUVキャップ”といえます。
これからの季節に大活躍間違いなし！ ただし、人気商品で店頭でも売り切れやすいようで、筆者もアイボリーを追加購入した際、ブラックは売り切れていました。気になる人は早めのチェックをおすすめします。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。
そんな時に活躍するのが帽子。とはいえ、紫外線対策の帽子はたいてい“ダサい”か“高い”という印象を持つ人も少なくありません。
◆UVカットのキャップは「高いor微妙デザイン」が当たり前？
一方、通販で1000〜2000円台の手頃な価格のものもありますが、届いてみたらデザインが期待外れだった……なんてことも。できればおしゃれと紫外線対策、そしてコスパを全部取りできるものが理想です。
そんな“帽子迷子”の筆者が見つけたのが、スリーコインズのUVキャップ。
◆プチプラ、シンプル、高機能の三拍子が揃ったUVキャップ
スリーコインズのUVキャップは、シンプルで普段使いしやすい上に、UV対策機能付き。ワンピースにもパンツスタイルにも合わせやすく、デイリー使いしやすい優秀アイテムです。
おすすめポイントは次の3つ。
1. つば長め設計で、気になる顔まわりを広くカバーするので日焼け対策に効果を発揮
2. つば裏はUVカット率99％以上の生地を使用し、地面からの照り返しも軽減
3. 税込880円、UV対策グッズとしてはかなり手頃な価格で気軽に購入しやすい
素材はナイロン100％で、カラーはブラックとアイボリーの2色。さまざまなファッションに合わせやすいカラー展開、そして何よりシンプルなデザインが魅力。筆者はブラックを購入後、アイボリーも追加購入したほどお気に入りです。
◆公園やレジャーにも大活躍！ しかし風の強い日は要注意
普段使いはもちろん、公園やアウトドア、レジャーシーンでも活躍。家族で出かける機会が多い、紫外線対策したいけどおしゃれも重視したいという人にもぴったりです。また、手洗い可能なので、汗をかきやすい季節も安心です。
使い勝手抜群で嬉しいのですが、強風で飛ばされやすいという欠点もあり。軽量かつ、サイズ調整が若干弱いのかなと。そのため、風が強い日は工夫が必要かもしれません。ちなみに筆者はヘアピンで固定するなどの対策をしています。
それでも、「しっかり紫外線対策したいけれど、高い帽子は買いたくない」「普段使いしやすいデザインがいい」という人向けの、“コスパ重視のUVキャップ”といえます。
これからの季節に大活躍間違いなし！ ただし、人気商品で店頭でも売り切れやすいようで、筆者もアイボリーを追加購入した際、ブラックは売り切れていました。気になる人は早めのチェックをおすすめします。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。