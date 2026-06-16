リゼロ、４th season《喪失編》をABEMAで全話無料一挙配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season《喪失編》全11話の配信を記念し、６月21日（日）より『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season《喪失編》全話の無料一挙配信を実施する。
『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年４月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けている。
2026年４月よりスタートした「４th season」では、仲間を救うため“賢者”シャウラの叡智を求め、スバルたちの新たな旅が開幕。最強の『剣聖』ラインハルトすら攻略できなかった大砂漠を舞台に命を懸けた過酷な試験が描かれ、シリーズ屈指の緊迫感あふれる新章に注目が集まっている。
このたび、『Re:ゼロから始める異世界生活 ４th season《喪失編》』全11話の配信を記念し、６月21日（日）より全11話の無料一挙配信が決定。６月17日（水）夜10時30分より第77話を地上波先行・WEB最速配信するほか、その後の６月21日（日）、22日（月）に《喪失編》を全話無料一挙配信。配信後も７月２日（木）まで全話無料で楽しめる。
さらに「ABEMA」では、１st seasonから３rd seasonまでの全話を９月末まで無料配信中。なお後半となる４th season《奪還編》は、８月12日（水）から毎週水曜日夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信。
また、《喪失編》第77話の配信と無料一挙放送企画を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。『Re:ゼロから始める異世界生活』公式X(@Rezero_official）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォロー。６月14日（日）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を６月17日（水）中までに印象に残っているシーンやセリフとともに引用リポストした方から抽選で１名に「アクリルパネル ティザービジュアル第３弾」をプレゼントする。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活４製作委員会
『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年４月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けている。
このたび、『Re:ゼロから始める異世界生活 ４th season《喪失編》』全11話の配信を記念し、６月21日（日）より全11話の無料一挙配信が決定。６月17日（水）夜10時30分より第77話を地上波先行・WEB最速配信するほか、その後の６月21日（日）、22日（月）に《喪失編》を全話無料一挙配信。配信後も７月２日（木）まで全話無料で楽しめる。
さらに「ABEMA」では、１st seasonから３rd seasonまでの全話を９月末まで無料配信中。なお後半となる４th season《奪還編》は、８月12日（水）から毎週水曜日夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信。
また、《喪失編》第77話の配信と無料一挙放送企画を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。『Re:ゼロから始める異世界生活』公式X(@Rezero_official）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォロー。６月14日（日）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を６月17日（水）中までに印象に残っているシーンやセリフとともに引用リポストした方から抽選で１名に「アクリルパネル ティザービジュアル第３弾」をプレゼントする。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活４製作委員会