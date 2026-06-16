RAVIJOUR コレクション2026 #6公開！大人の魅力を引き立てる新作ランジェリー

ランジェリーブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」より、2026 COLLECTION #6のビジュアルが公開されました。今回のコレクションでは、蝶や花をモチーフにした繊細な刺繍が印象的な新作ランジェリーがラインアップ。女性らしい曲線美を引き立てながら、気品と華やかさを演出するデザインが魅力です。掲載アイテムは2026年5月28日より先行予約を開始し、全国店舗では6月5日より販売されています。

蝶をモチーフにしたエリュナシリーズ

優雅に舞う蝶をイメージした「エリュナ」シリーズは、胸元を美しく彩る刺繍デザインが特徴です。蝶がふわりと羽を広げたようなモチーフがバストラインを美しく演出し、フェミニンな魅力を引き立てます。

深みのあるブラックやネイビーに加え、爽やかなブルーも展開。気分やファッションに合わせて選べるカラーラインアップも魅力です。

・エリュナ トリックリフトブラ

価格：8,900円（税込）～

・エリュナ エンブロイダリーショーツ

価格：3,900円（税込）

・エリュナ エンブロイダリーTバック

価格：3,900円（税込）

・エリュナ ストレッチレースショーツ

価格：3,900円（税込）

・エリュナ ストレッチレースTバック

価格：3,900円（税込）

カラー（すべて共通）：ブラック／ネイビー／ブルー

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気品漂うヴェルナシリーズ

花が静かに咲く美しさを表現した「ヴェルナ」シリーズは、繊細な刺繍とリボンディテールが印象的。エレガントな雰囲気をまといながら、女性らしい柔らかな魅力を引き出してくれます。

上品なアイボリーや可憐なピンクはもちろん、洗練されたブラックも展開。デイリー使いから特別な日まで幅広く活躍してくれそうです。

・ヴェルナ シンクアップブラ

価格：8,900円（税込）～

・ヴェルナ エンブロイダリーショーツ

価格：3,900円（税込）

・ヴェルナ エンブロイダリーTバック

価格：3,900円（税込）

・ヴェルナ ストレッチレースショーツ

価格：3,900円（税込）

・ヴェルナ ストレッチレースTバック

価格：3,900円（税込）

カラー（すべて共通）：ブラック／ピンク／アイボリー

2026 COLLECTION #6で特別な自分に

今回のRAVIJOUR 2026 COLLECTION #6は、蝶や花をモチーフにした芸術的な刺繍と、美しいシルエットを叶えるデザインが魅力。身につけるだけで気分まで華やぐような特別感を楽しめます。

自分らしいセクシーさを大切にしたい大人の女性にぴったりのコレクション♡ぜひお気に入りのカラーやデザインを見つけて、新しい季節のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。