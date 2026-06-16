右足首の手術を受け、開幕から負傷者リスト（IL）入りしているドジャースのトミー・エドマン内野手（31）が15日（日本時間16日）、本拠で行われるレイズ戦の試合前練習でチームに合流。デーブ・ロバーツ監督（54）が16日（同17日）の復帰を明かした。

エドマンは昨シーズン中から痛みを抱えていた右足首の手術をオフに実施。IL入りで開幕を迎え、5月末にマイナーで実戦復帰。傘下3Aで14試合に出場し、打率・275、1本塁打、3打点だった。

ロバーツ監督は「先発で起用する予定はないけど、明日には出場可能になる予定だ」とスタメン起用こそないものの16日にメジャー復帰させると明言した。エドマンの復帰に伴うロースター変更は「明日の夜まで待つつもり」とした。

エドマンは内外野を守れるユーティリティープレーヤーなだけに、指揮官は「セカンド、サード、それからレフトという感じになると思う。そんなところが今の見立てだね」とフレキシブルに起用するとし「テオ（T・ヘルナンデス）がいつ戻るか分からないし、マックス（マンシー）にも時々休みを入れたいし、セカンドにはロハスもいるし、フリーランドもいる。いろいろあるけど、彼は少し動き回ることになると思う」とレギュラー選手の休養日に合わせ、守るポジションも変わるだろうと見通しを話した。

また、手術した足首は「動きも良いし回復も順調だ。内野でも外野でも、連日で守備につかせている」と問題がないことを強調。「ここ数年ずっと少し違和感が続いていて、手術後も完全には良くなりきっていなかった。だから、今回はしっかり良くすることが大事だった」と完全回復を目指し、慎重にリハビリを進めてきたとした上で「ただ、復帰後も出場時間には気をつけるつもりで、週3、4試合くらいの起用になると思う」と患部の負担を考慮し、連日のスタメン出場はないだろうとも語った。