【サッカーW杯】準ミス青学・新田さちか、ふかふかそうな座席で観戦→反響「かなりいい席」「羨ましすぎです…」
『ミス青山コンテスト2020』準グランプリを受賞し、モデルや俳優として活動する新田さちか（27）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。スタジアムを背景にピースする写真を公開した。
【写真複数】「かなりいい席」観戦ショットを公開した新田さちか
新田はサッカー・W杯の日本代表のタオルを持って、スタジアムを背景にピースする写真などを公開。「最初から最後まで面白すぎたぁ〜！！海外のサムライブルーもたくさんいて、友人たちと、そして気づけば周りの方々ともみんなで声が枯れるまで応援しとって、一体感を味わえる贅沢なひと時でした 日本最高〜〜 記念に」と投稿した。
写真ではふかふかそうな座席で観戦するようなショットなどを公開。ファンからは「かなりいい席」「羨ましすぎです…」などの反響が寄せられている。
【写真複数】「かなりいい席」観戦ショットを公開した新田さちか
新田はサッカー・W杯の日本代表のタオルを持って、スタジアムを背景にピースする写真などを公開。「最初から最後まで面白すぎたぁ〜！！海外のサムライブルーもたくさんいて、友人たちと、そして気づけば周りの方々ともみんなで声が枯れるまで応援しとって、一体感を味わえる贅沢なひと時でした 日本最高〜〜 記念に」と投稿した。
写真ではふかふかそうな座席で観戦するようなショットなどを公開。ファンからは「かなりいい席」「羨ましすぎです…」などの反響が寄せられている。