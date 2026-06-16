◇W杯北中米大会1次リーグH組 サウジアラビア1―1ウルグアイ（2026年6月15日 マイアミ）

アジア勢の無敗は継続だ。FIFAワールドカップ(W杯）1次リーグH組で、サウジアラビアは南米の強豪ウルグアイに対し、ミドルゾーンで構える組織だった守備で対抗。試合序盤はこれが功を奏し、互いに停滞感が漂う展開となった。

先に均衡を破ったのは、サウジアラビアだった。前半41分、右CKからカノが頭で合わせ、そのこぼれ球をDFアムリが押し込んで先制。W杯5大会連続出場のウルグアイGKムスレラの牙城を崩した。

後半はウルグアイを率いる名将ビエルサ監督が選手を入れ替え、システムも4―4―2から4―3―3に変更。バルベルデとベンタンクールを中心にウルグアイが攻勢を強めた。だが、サウジアラビアもGKオワイスが好セーブを連発し、選手全員が体を張ってはね返す展開が続いた。

だが、後半35分だった。エリア内のこぼれ球に素早く反応したM・アラウホに押し込まれ、試合を振り出しに戻されてしまう。その後もウルグアイの猛攻が続いたが、サウジアラビアの集中力は最後まで途切れず。試合終了の笛が吹かれ、勝ち点1を分け合った。

サウジアラビアは前回のカタール大会でも1次リーグで、優勝したアルゼンチンに歴史的勝利を挙げた。この一戦を前に、先制弾をお膳立てしたカノは「これからそういう快挙を再現できるように願っている」と、言葉にしていた。有言実行の金星を挙げることはできなかったが、強豪相手に貴重な勝ち点1を獲得した。今大会のアジア勢はここまで5チームが登場し、韓国とオーストラリアが勝ち、カタール、日本、サウジアラビアが引き分けている。