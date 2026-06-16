新NISAの盛り上がりを受け、「自分も投資を始めてみよう」と考える人は少なくありません。しかし、いざ始めようとすると、「誰に相談すればいいのかわからない」という壁にぶつかります。配偶者は投資に否定的、友人にはお金の話をしづらい、ネット証券も商品選びの相談には乗ってくれない――そんななか、相談相手として生成AIを活用する人も増えています。スマホひとつで気軽に利用でき、どんな質問にも答えてくれる生成AI。しかし、使い方を間違えれば、思わぬ失敗につながることもあります。野際さん（65歳・仮名）は、退職金2,000万円の運用について生成AIに相談するうち、次第に投資判断まで委ねるようになっていきました。その結果、彼を待ち受けていた結末とは――。FPの青山創星氏が解説します。

退職金2,000万円、「増やさなければ、減ってしまう」という焦り

野際さん（65歳）は大手メーカーで40年以上勤め、定年退職。退職金は約2,000万円でした。「これで老後は安泰だ」と思えれば、どれだけよかったでしょう。

しかし、テレビでは物価上昇のニュース、ネットには新NISAの広告。退職祝いの席では、同期が「もう証券口座を開いた」と胸を張っていました。「やらないと損だ」という空気に押され、野際さんは投資未経験のままネット証券に口座を開いたといいます。

ところが、何をどう買えばいいのかわかりません。妻に相談すると「投資なんて怖いからやめて」と顔をしかめられ、友人にお金の話をするのは気が引けます。ネット証券には、商品の良し悪しを判断してくれる窓口はありません。

「結局、何をどう選ぶのがいいんだ？」

よくわからないまま、退職の翌年、ネット証券のランキングで上位だった「全世界株インデックスファンド」の積立を毎月10万円で始めました。

上がり続ける相場と、取り残される恐怖。頼りにした相手は…

野際さんが投資を始めた年の始め、世界の株式市場は上昇基調でした。ところが2月になって、ファンドが最高値を更新したことを知ります。本来は喜ぶべきところですが、自分の積立分はまだ20万円。「せっかくのチャンスに、こんなペースでは置いていかれる」と感じ、焦りが芽生えました。

そこで、思い切って成長投資枠いっぱいの240万円を一括投入。積立分とあわせて新NISAに投入した資金は計260万円となりました。大人気のファンドですから、大きなリスクはないだろうと考えたといいます。

ほっとしたのも束の間、その後もファンドは上がり続けます。毎日じわじわ上がるたびに「きのう買わなかったぶん、損をしてしまった」という気持ちがこみ上げてきました。

行動経済学ではこれをFOMO（取り残される恐怖）と呼びます（※1）。人間は「得をしたい」より「取り残されたくない」恐怖に、ずっと強く突き動かされる生き物です。

「まだ銀行口座にはお金がある。でも、今年のNISAの枠じゃ足りない……。来年まで待つべきか、特定口座（課税口座）に入れるべきか」

そこで野際さんが頼ったのが、急速に利用者が広まっていたスマホのAIアプリでした。生活のちょっとした疑問から投資まで、野際さんが何を聞いても即座に丁寧に答え、彼の考えを強く否定することはありません。

その便利さにハマり込みました。周囲には、他に投資の相談をできる相手はいません。いつしか「お前が一番頼りになるよ」と、そうAIに話しかけるようになっていた野際さん。

「NISAだけじゃ足りない。特定口座も使って、全部で1,500万円にしたい。税金は引かれるけど、よい判断だよね？」

野際さんは、無意識にAIに否定させないような質問を繰り返していました。

AIは「長期投資では世界経済の成長が期待されています。ただし価格変動のリスクはあります……」と細かく回答。しかし、野際さんの目には、「世界経済は成長する（＝儲かる）」という部分だけが強く残りました。

「やっぱり間違っていないんだ」

その確信が、最後の一押しになったのです。

暴落の夜、すがるように相談した結果…

その直後、世界同時株安が起こります。基準価額は27,000円台後半から約2ヵ月で22,000円台前半へ、下落率は約2割。毎月10万円の積立はその間も続いており、投資総額は1,520万円になっていました。

一方で、画面の評価額は約1,220万円。まだ売っていないので実際にお金は減っていません。けれど含み損約300万円という数字は、投資を始めて3ヵ月の野際さんには耐えられない恐怖でした。

「まだ下がるのか。どこまで落ちるんだ」。眠れぬ深夜、すがるようにAIに相談しました。「怖くてたまらない。これ以上下がったら退職金が消える。もう逃げたほうがいいだろうか？」

繰り返した不安の言葉。その結果、AIの返答は、「不安で眠れないほどであれば、後退も合理的な選択肢です」というものでした。

「やっぱり売ったほうがいいんだ」

翌朝、震える指ですべてを売却。入金は約1,220万円。投じた1,520万円との差額約300万円の評価損が、確定損失に変わった瞬間でした。

「やめておけばよかった」

「投資なんかするんじゃなかった」

後悔が波のように押し寄せます。その勢いのまま、毎月10万円の積立も解約。野際さんは市場から完全に降りてしまいました。

損切り売却直後、市場は反転し最高値を更新

しかし、野際さんが本当に後悔したのは、ここからでした。

相場は、売った直後に底を打ち急反転。半年で史上最高値を更新し、上昇は翌年も続きます。結局、売ってから約1年後、基準価額は32,000円台まで回復。売ってしまった分をそのまま持ち続けていたら、約1,770万円。手元の約1,220万円との差は、およそ540万円。たった一晩の判断ミスで、それだけの回復を逃しました。

さらに痛いのがNISAです。野際さんが非課税口座に入れていた260万円分は、売ってしまうと枠がすぐには戻りません。復活は翌年以降で、年間の上限は360万円のまま。新しく投資したい分と、売った枠の埋め直しが同じ年にぶつかるので、取り戻すには何年もかかります。

「AIの言葉なんて信じるんじゃなかった……」

シニアにも広がるAI、使い方次第で「毒にも薬にもなる」

高齢者はお金と健康、そして孤独の不安を抱えやすいというデータがあります（※2）。そうした中でも、シニアのAI活用は着実に広がっています（※3）。24時間いつでも利用でき、気兼ねなく悩みを打ち明けられる相談相手としての魅力も大きく、今後さらに利用は広がっていくと考えられます。

ただ、注意すべき点もあります。私たちが慣れ親しんだコンピューターは、融通は利かないけれど客観的な正解を返す存在でした。電卓に「1+1」と入力すれば必ず「2」。主観や気分は入りません。

ところが今のAIは、まったく別の仕組みで動いています。膨大なデータから言葉のつながりを学び、「次に来そうな言葉」を確率的に生成するのです。利用者の考えや感情に引きずられ、その判断を補強するような回答を返してしまうことや、時には事実でないことを断言する、いわゆる「ハルシネーション」を起こすこともあります。

鍵となるのが、「問いかけ方」です。同じAIに何度も「この投資は正しい？」と聞けば肯定し、「リスクを教えて」と聞けば不安材料を並べます。同じテーマでも、問い方によって強調されるポイントは大きく変わります。

野際さんの問いかけは、「逃げたい」という不安に満ちていました。AIはそれに調子を合わせ、「合理的です」という"おべっか"を返しただけでした。この“おべっか”はシコファンシーと呼ばれ、AIが対話相手の意見や気分に調子を合わせ、相手が望む答えを返してしまう傾向のことです。

野際さんは、いつも無意識ながら背中を押してほしい気持ちから「シコファンシー」を誘発するような聞き方をしていたのです。気持ちよく賛成してくれる相手とのやり取りは心地よいものでしょう。しかし、AIは「考えを整理する道具」であって「判断を委ねる相手」ではありません。投資判断では、それが命取りになることもあるのです。

AIを「最高の道具」にするためには

投資の相談をできる相手を探すのは、意外と難しいもの。人間相手では、自分の資産状況や考えを率直に打ち明けにくくても、AIならば気兼ねなく相談できます。

また、AIの進化は著しく、野際さんのときに比べて慎重な回答をする傾向も見られます。ただし、いずれにせよAIの回答をそのまま鵜呑みにするのは危険です。AIを使ううえでは、その分野の基礎知識と、AIの得意・不得意を理解したうえで活用する姿勢が不可欠です。

AIの答えは「問い方」で変わる。背中を押して欲しそうな聞き方をすれば押してくる。 AIは古い情報を今のことのように、ありもしない材料を事実のように語ることがある（ハルシネーション）。 AIの助言に法的責任はない。最後に損をするのは自分自身。 上がり続ける相場を見て「今買わなければ損だ」と感じたら、FOMO（取り残される恐怖）の危険信号。 NISAの非課税枠は一度売ると空き枠は翌年まで使えない。しかも、年360万円の上限を超えることはできないので、結果的に売って空いた枠の分を埋められるのは何年か先になることもある。 AIは「壁打ち相手」。資産状況やライフプランを踏まえた助言を求めるなら、FPやIFAなどの専門家に相談する選択肢も。

退職金は、現役生活の最後に受け取るかけがえのない資金です。本当に頼れる相手とは、ときに「それは待て」と、あなたの願いに逆らってでも言ってくれる存在なのです。

ただし、誤解しないでください。AIそのものが悪いわけではありません。AIに「どうすればいい？」と判断を丸投げするから危ないのです。また、AIが正しい情報やバランスの取れた説明をしていたとしても、人はその中から自分に都合のよい部分だけを受け取りがちです。野際さんもそうでしたが、人間側の思い込みや感情が判断を歪めることも少なくありません。

「自分では気づかなかった視点を見せてくれ」「この制度の仕組みを教えてくれ」といった使い方なら、AIは最高の道具になります。答えを決めてもらう相手ではなく、自分の頭で決めるための材料を引き出す相手。その一線を引けるかどうかが、AIに振り回される人と、AIを使いこなす人の分かれ目です。

※１ FOMO（Fear of Missing Out）は「取り残される恐怖」と訳されます。Kaddouhah（2024）の研究（"An economic definition of 'Fear of Missing Out'", Finance Research Letters, Vol.63）は、FOMOを「周囲の仲間が自分より良い投資成果を上げているのを見て生じる不安」と定義しています。同論文によれば、人は自分自身の合理的な判断よりも、「あのとき乗っていれば」という後悔の予感と周囲の行動に引きずられて意思決定をしてしまう。FOMOは単なる気の持ちようではなく、投資行動を左右する構造的な心理バイアスなのです。（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S154461232400374X）

※2 国民生活センター「高齢者の消費者トラブル」より。同センターは、高齢者が「お金・健康・孤独」の3つの不安を抱えやすく、そこにつけ込む悪質商法があとを絶たないと指摘しています。（https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/koureisha.html）

※3 総務省「令和7年版 情報通信白書」によれば、日本人の生成AI利用経験率は2023年度の9.1％から2024年度に26.7％へと、わずか1年で約3倍に拡大しました。60代でも15.5％が利用しています。（https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112210.html）

ファイナンシャルプランナー

青山創星