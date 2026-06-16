日本代表としてワールドカップ6大会、オリンピック4大会に出場し、2011年のFIFA女子ワールドカップではキャプテンとしてチームを日本サッカー初の世界一に導いた澤穂希さん。

前編では、なでしこジャパンが世界一になれた理由と、澤さんのリーダーシップ論を聞きました。

後編では、女の子がサッカーをすること自体がまだ珍しかった時代から世界の頂点に立つまでの歩み、大学を中退してアメリカへ渡った転機、そして「人と比べないことが答え」と語る澤さんの仕事哲学を伺います。

※取材は2026年5月実施

前編： 「キャプテンがブレたら終わり」W杯優勝キャプテン・澤穂希が語る、チームを勝たせるリーダーの条件

「女がサッカーやってんじゃねーよ」と言われた日

澤さんのサッカー人生は、小学1年生のとき、父親の赴任先だった大阪で始まりました。2年生からは東京に引っ越し、府中の名門クラブ「府ロクサッカークラブ」に、ただ一人の女の子として入団します。

――澤さんは6歳からサッカーを始めて、小学校では男の子のチームに入ったのですよね。女の子ひとりの環境は、大変ではありませんでしたか？

難しかったですよ。当時は、女子がサッカーをやる環境ではありませんでしたから。クラブチームに入団するのも難しかったですし、入団を認めてもらえて全国大会に出ようとしたら、今度は「全日本少年サッカー大会には、“少年”じゃないと出られません」と運営に言われたりしました。

今では絶対に考えられないことが、当時は普通にあったんです。「なんで性別が女性というだけで試合に出られないんだ」という不満は、正直ありました。

――そういう環境で、どんな心構えで戦っていたんですか？

その当時、対戦相手の男の子に「お前、女がサッカーやってんじゃねーよ」みたいに言われたんですよ。それがムカついて、その子を追いかけ回して、試合が中断しました（笑）。

そういう経験で、負けん気がすごく磨かれたんです。さらに兄がいたので、兄にも負けたくないという気持ちがありました。「絶対に男の子に負けたくない」という思いが、いい意味で自分の原動力になっていました。

――周りに女の子がまったくいない環境から、ワールドカップ優勝までたどり着いたのは、改めてすごいストーリーです。

続けられたのは、本当にサッカーが大好きだったからだと思います 。好きなことを見つけて、それに対して一生懸命努力できたのは、すごく大きいことでした。

私が子どものころは、女子のプロがあるわけでもないし、先のことなんて何も考えていなかったんですよ。でも、一歩一歩目の前にあるものをクリアして乗り越えていったら、日本代表になって、ワールドカップやオリンピックにも出ることができました。

逃げたくなるときも、苦しいときもありました。でも、努力を積み上げていった先に、ワールドカップの優勝があったんだと思います。

――今は、海外で活躍する女子選手も増えています。女子サッカーを盛り上げる人が後に続いていることを、どのように感じていますか？

今の選手の中にも、私たちがワールドカップで優勝したことをきっかけにサッカーを始めた選手がいます。子どもたちや次の世代の選手たちにとって、目標になる場所を作れたことは、素直に良かったと思います。

今のなでしこの選手たちの結果次第で、女子サッカーの認知度や人気度はまた上がると思います。やはり結果がすべてですから。これが連鎖して、またなでしこが未来の子どもたちの目標となる場所になってほしいと思います。

「自分の長所を伸ばす」ことに気づいた転機

澤さんは20歳のとき、大学を中退し、アメリカのリーグへ単身で飛び込みました。その挑戦が、その後のキャリアに大きな気づきをもたらします。

――長い現役生活の中で、キャリアのターニングポイントはどこでしたか？

何個かありますけど、大学を中退してアメリカに行ったのは、自分の中でターニングポイントだったなと思います。

――アメリカでは、どんな生活をされていたのでしょうか。

まず、お金が一切ありませんでした。それに当時はネット環境もまったくなく、孤立していて、本当につらかったですね。

英語を話せないので相手にもされない。パスもあからさまに回ってこない。その中で、認められないと生きていけないから、自分がうまくなるために何が足りないのか、何が必要なのかを考えました。

――考えた結果、どんなことをしたのですか？

最初は、アメリカ人に比べて体格が小さいので、筋トレをして体を大きくしようとしました。でも、やっぱりフィジカルでは勝てないとなったときに、 自分の強みや長所にこだわろうと考えたんです 。

日本人らしい足元の技術の繊細さや、一歩二歩早く足が出るアジリティ（敏捷性）には自信があったので、そこを伸ばそうとチャレンジしました。

――短所を埋めるのではなく、長所を伸ばそうと考えたんですね。

みんなどこかで、いつも人と比べて、「あの人にできることが、自分にはできない」と落ち込むじゃないですか。でも、人と比べるより、自分の長所を最大限に伸ばせばいいんです。

そのほうが、11人でチームを組んだときに、いろんなパズルが当てはまりますよね。サッカーはメッシが11人いても勝てないし、いろんな強みを持つ選手がいるから、チームとして融合して強くなるんです。

――澤さんは、なんでもできる選手なのだと思っていました。

いえ。面白いことに、私、本当に何もできないんですよ。スプリントも、50メートル走も、長距離も、ジャンプも、キックの飛距離も、全部アベレージで、ずば抜けて一番というものが一個もないんです。

リズム感もチームでワーストで。ラダーといって、リズムよくステップを踏むトレーニングも全然できないし、手と足がバラバラだし（笑）。

でも、みんなはできるのに自分はできないことを、恥ずかしいとは思いませんでした。みんなに「澤さん、できねえじゃん」って笑われても、全然悔しくないんですよ。 みんなと同じようにできなくても、自分流のステップでサッカーはできますから 。

だから人と比べると、自分自身が苦しくなるだけなんですよね。「なんであの子はできるのに、自分はできないんだ」と、マイナスのところだけを見るのはよくないと思います。

自分らしくあるためのコツは「人を認めること」

――自分らしいキャリアを築く上で、大切なことは何だと思いますか？

それこそ、「人と比べないこと」じゃないですか。それが一番で、それが答えだと思います。

――人と比べないコツはありますか？

人のことを認めてあげるといいと思います。意外に人を認めると楽になりますよ。

私も若いころは、同い年の子たちにライバル意識があって、1対1でも「絶対に負けたくない」と思っていました。でも、年齢を重ねるごとに、まったくそんな思いがなくなって。自分がこだわっているところは負けたくないけど、「別にここは負けてもいいや。この選手より足が速くないしな」と、割り切れるようになっていったんです。

――確かに澤さんはどんなインタビューでも、周りの選手のことを認めて、素直に褒めています。

いや、だってみんな本当にすごいんですもん（笑）。

自分が持っていないものを、みんないっぱい持っている。キックがすごい選手もたくさんいるし、自分より上手な選手もいますから。

――それでも、バロンドールを獲れた日本人は、澤さんしかいません。

それは周りに恵まれたんですよ。みんながいたから獲れた賞。ただ代表してもらっただけです。

2011年のワールドカップのときは、震災もありました。私たちは本当にびっくりするぐらい、見えない力に押されていたように思います。いろいろな方々に支えられて、サポートしてもらって、背中を押してもらって優勝できた。その優勝があったから、代表してもらえた賞だと思います。

――自分の実力で獲れたわけではない？

絶対にないですよ。だって私はそんなに、サッカーがうまいわけじゃないし。本当にすべてのことがアベレージですからね。

サッカーをやりたい気持ちは、1パーセントもない

――最後に、引退後についても伺います。現在は、サッカーをやりたくなることはありますか？

もう、やり切ったと思えるサッカー人生だったので、やりたいという気持ちは1パーセントもないんです。誘われても全部断っていますし、あんなにやっていて楽しかったのに、今は全然やりたいと思わないんですね（笑）。

だから後輩たちにはいつも、「後悔しないようにやり切って辞めたほうがいいよ」と言っています。

――セカンドキャリアに悩むアスリートは多いと思いますが、引退後はどんなことをしようと考えていましたか？

引退後は、子どもが欲しいという気持ちがありました。おかげさまで子どもを授かり、今は自分の時間よりも子どもを優先するようになりましたね。

なでしこにいたときに忍耐力を培ってきたはずなのに、子育てとなると忍耐力がないんですよ（笑）。感情で動いてしまうときがある。子どもや夫婦のことになると、「こんなに喜怒哀楽を持っていたんだ」と自分でも驚くくらい感情が出ます。

だから、子育ても日々学びですし、結婚生活からも学ぶことがたくさんあります。ずっと一生学びなんだろうなと思っています。

――現在の活動で、何か力を入れていることはありますか？

JFA（日本サッカー協会）とウォルト・ディズニー・ジャパンが共同で行う、女子サッカー応援プロジェクト「JFA Magical Field Inspired by Disney」の活動に関わらせていただいています。小学1～3年生の女の子を対象に、サッカーを通して「一歩踏み出す勇気」を伝えるイベントです。

そこでは、 「一歩扉を開けたら楽しい広い世界があるんだよ」ということを、子どもたちに伝えたい んですね。

サッカーを通じて、子どもたちの自己肯定感を上げていきたいし、成功体験をひとつでも増やしてあげたい。そして、チャレンジする気持ちを持ってほしいと思っています。

イベントが終わった後、みんなが笑顔で「楽しかった」「まだやりたい」と言ってくれるのを見ると、やっていてよかったなと思いますよ。

前編： 「キャプテンがブレたら終わり」W杯優勝キャプテン・澤穂希が語る、チームを勝たせるリーダーの条件

プロフィール 澤穂希（さわほまれ） 澤穂希（さわほまれ） 1978年9月6日生まれ、東京都出身。15歳で日本代表入り。2011年、FIFA女子ワールドカップ・ドイツ大会では、キャプテンとしてなでしこジャパンの優勝に貢献し、大会MVPと得点王に輝く。帰国後、なでしこジャパンは、「国民栄誉賞」を受賞。同年度、FIFAバロンドール授賞式にて、「女子年間最優秀選手」を受賞。2012年、4回目の出場となったロンドン・オリンピックでは、銀メダルを獲得。2014年、アジアサッカー連盟殿堂入り。2015年FIFA女子ワールドカップ・カナダ大会では、チームの準優勝に貢献した。2015年8月に結婚し、同年12月に現役引退。日本代表では、通算205試合に出場し、83得点。日本女子代表史上、出場数・ゴール数歴代１位を獲得。ワールドカップ６大会連続出場は、世界記録。現在は、一児の母として子育てしながら、スポーツの普及のため様々な活動を行っている。2023年に「スポーツ栄養プランナー」、「子育て心理アドバイザー」、「食生活アドバイザー®3級」を取得。 Instagram @sawahomare_10 HP 澤穂希オフィシャルサイト Instagram @sawahomare_10 HP 澤穂希オフィシャルサイト

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那