日本代表としてワールドカップに6度、オリンピックに4度出場した元サッカー選手・澤穂希さん。

2011年のFIFA女子ワールドカップ・ドイツ大会では、キャプテンとしてなでしこジャパンを日本サッカー初の世界一へ導き、自身も大会MVPと得点王を獲得しました。

同年には、FIFA女子年間最優秀選手賞を受賞。日本人でこの賞を手にしたのは、今も澤さんただ一人です。

現役引退から10年以上が経った今、2011年のなでしこジャパンがなぜ世界一になれたのか、キャプテンとしてチームとどう向き合っていたのかを聞きました。

※取材は2026年5月実施

後編： 「人と比べないのが、答え」日本人唯一のバロンドール・澤穂希が語る、自分らしいキャリアの築き方

なでしこジャパンは、なぜW杯で優勝できたのか

――引退から10年以上が経ちますが、今はサッカーをどのように見ていますか？

代表戦はテレビで見ますね。今も自分のポジションを中心に見て、「こういうところにもパスを出せるんだ」とか「自分だったらこうしたかな」とか。まだサッカーをやっていたときの感覚を持ちながら試合を見ています。

やっぱり見ていて楽しいし、サッカー大好きな人、という感じで楽しんでいます。

――いよいよFIFAワールドカップが始まります。

今の選手たちはワールドカップ優勝を目標に掲げているので、今までにない日本代表だなという印象がすごくあります。けが人が多いのは懸念ですが、本番までにいいコンディションに戻してきてほしいですし、前回大会もいいサッカーを見せてくれたので、さらなる成長を期待しています。

――2011年になでしこジャパンは、アジア勢として初めてFIFA女子ワールドカップを制覇しました。改めて、なでしこが優勝できた理由はどこにあったと思いますか？

たくさん理由はありますけど、やっぱりあのチームは、 「一人がみんなのために、みんなが一人のために」 ができるチームでした。

普通であれば、先発で出る11人の選手以外に、悔しい思いをしているベンチの選手がいますよね。でも、みんな悔しい気持ちを持ちながらも「チームのために自分が今何をやらなきゃいけないか」を考えて、行動に移せる選手が多かったと思います。

あと、監督の指示を待つだけじゃなくて、自主性が強いチームでした。試合後は修正点や課題をそのままにせず、必ずみんなで話し合いをしていましたし、コミュニケーションをよく取っていたのも良かったところだと感じます。

毎日ちゃんとコミュニケーションを取っていると、その日のコンディションとか、「この子、今ちょっと悩んでるな」ってわかるんですよ。

――当時テレビで見ていても、団結感が伝わってきました。

楽しかったですね。サッカー自体も楽しかったですし、サッカー以外の時間もすごく楽しかったです。本当に家族以上に苦楽を共にして、長くてしんどい合宿も一緒に乗り越えてきたので、いまだに会っても、同じ話を同じところで何回も笑えるくらい、濃密な時間を過ごした仲間です。

リーダーシップは「自分のカラー」でいい

――チームマネジメントには、多くのビジネスパーソンが悩んでいます。澤さんがキャプテンとして心掛けていたことを教えてください。

リーダーを任されても、「上司がこうしていたから自分もこうしなきゃ」なんて考えなくてよくて、その人の色でいいと思うんです。私も自分なりのキャプテンシーでやっていましたし、人と比べなくていい。最初はわからないから手探りですし、 チャレンジして、エラーして、また修正していけばいい と思います。

それと、私は一人で全部を背負わなかったんです。自分に足りないところは、他の選手が補ってくれました。若手と監督のつなぎ役も、宮間（あや）など、ほかにもやってくれる選手がいましたから。

チームワークって、みんなで作り上げていくものだから。困っている人がいたら、手助けをし合えばいい 。それができていたから、なでしこは明るい雰囲気のチームだったんですね。

「衝突はあって当然」。仲良しグループでは勝てない

――チームビルディングの本などでは、対立や衝突を組織力に変えていくべきだとよく言われます。

なでしこも、衝突はありましたよ。21人いれば21通りの意見があって、みんなが同じ答えなんて絶対に出ないから。「自分はこういうプレーをしたい」という気持ちがそれぞれにあって、結構ぶつかるんです。

でもそれは、嫌いだからじゃなくて、みんな勝ちたいから意見を言い合う。どっちがいい悪いではなく、お互いの意見を聞いて「じゃあこのときはこうしようね」と取り入れていく。ただの仲良しグループでは勝てないので、衝突はあって当然だろうと思います。

――キャプテンには、一人一人とぶつかり合う覚悟も大切でしょうか？

そうですね。それと、うまく言えない選手って、ふてくされたり、態度に出たりするんですよ。でも、そういう選手が置いていかれないよう、しっかり向き合ってあげることも大切です。

みんなのパズルが揃わないと完成しないのがチームですから。実際、スタッフも含めて、一人でも欠けたらあの優勝はなかったですからね。

――選手と向き合うときは、声のかけ方も、工夫していましたか？

声のかけ方も重要です。今声をかけたら泣いちゃうだろうなというときはタイミングを見たり、一人で行きにくいときは誰かを連れて声をかけたりしていましたね。

かける言葉も、相手のキャラによって変えるんですよ。「どうしたの？」と優しく声をかけることもあれば、「すねてんじゃねーよ」と言うこともある（笑）。そのほうが、相手がしゃべりやすくなることもあるので。そういうのも、普段からコミュニケーションを取っていないと、選手の性格に応じた対応の仕方がわからないんです。

――キャプテンとして、そこまで気を配っていたんですね。

仲が悪いことで、いいことなんて絶対に一個もないんですよ。チームが勝つためにみんなで協力しなきゃいけないのに、「あの選手があんなことを言ったから手伝わない」となったら、もう元も子もないですからね。

――チームメイトに自分の弱みを見せることが苦手な選手もいませんか。

そういうときは、 「あなたはそんなに完璧ですか？」 と問いかけるんです。絶対に、完璧な人なんていないんですから。

いくらすごい人だって、自分でできないことはある。完璧じゃないからこそ、いろんな人の手助けが必要なんです。

みんな理想が高くなりすぎて、自分で「あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ」となるんですよ。でも、私はそういう人にはいつも「完璧な人間はいないよ」「弱みがあって当然だよ」と、直接言っていました。

足りないところを誰かが補って、弱みを支え合ったり、カバーし合ったりするのが、いいチームなのだと思います。

20歳でキャプテンマークを巻いてわかった、「軸を持つこと」の意味

――澤さんが日本代表として初めてキャプテンを務めたのは、何歳のときでしたか？

20歳です。でもそのときは、キャプテンがコンディションの問題で試合に出られなくて、副キャプテンだった自分にキャプテンマークが渡された形でした。

――初めてキャプテンマークを巻いたときの感覚はいかがでしたか？

見ていたときは「ただ、キャプテンですよっていうマーク」だと思っていたんですけど、実際に巻いてみたら、すごい重圧で、自覚と責任を背負うんですね。こんなに小さいのに、すごいものを背負わされたなって（笑）。

でも、それがあるおかげで、まだ20歳そこそこでしたけど、やらなきゃいけない覚悟が生まれました。グラウンドに出たら年上年下は関係ない。自分が主張するところは主張する。ある意味、生意気な選手だったんだと思います。

もちろん、最初はどうすればいいかわかりませんでした。でもその後、長年やっていくなかで、自分流のキャプテンシーが何かわかっていきました。

――澤さん流のキャプテンシーは、どんなものでしたか？

プレーで引っ張ること、背中で見せること 。そこだけは絶対に曲げずにやろうと思っていました。

しんどくても最後まで走り切る。諦めず、どんな状況でもやり切る。そういう姿をプレーで見せることで、後輩や周りがついてきてくれた。それが自分のキャプテンシーだったのかなと思います。

――キャプテンは、その人なりのカラーでいいとおっしゃっていましたが、どんなキャプテンであっても、共通して意識したほうがいいことはありますか？

キャプテンがブレちゃ終わりだと思います。この人がこう言ったからこうしよう、みたいな八方美人なことはしない。どんなときも自分のしっかりとした軸を持って、嘘をつかず、正直に向き合ったほうがいいと思います。

後編では、女の子がサッカーをすること自体がまだ珍しかった時代から世界の頂点に立つまでの歩みと、「人と比べないことが答え」と語る澤さんの仕事哲学、そして引退後に見つけた新しい自分の姿を聞きます。

後編： 「人と比べないのが、答え」日本人唯一のバロンドール・澤穂希が語る、自分らしいキャリアの築き方

プロフィール 澤穂希（さわほまれ） 澤穂希（さわほまれ） 1978年9月6日生まれ、東京都出身。15歳で日本代表入り。2011年、FIFA女子ワールドカップ・ドイツ大会では、キャプテンとしてなでしこジャパンの優勝に貢献し、大会MVPと得点王に輝く。帰国後、なでしこジャパンは、「国民栄誉賞」を受賞。同年度、FIFAバロンドール授賞式にて、「女子年間最優秀選手」を受賞。2012年、4回目の出場となったロンドン・オリンピックでは、銀メダルを獲得。2014年、アジアサッカー連盟殿堂入り。2015年FIFA女子ワールドカップ・カナダ大会では、チームの準優勝に貢献した。2015年8月に結婚し、同年12月に現役引退。日本代表では、通算205試合に出場し、83得点。日本女子代表史上、出場数・ゴール数歴代１位を獲得。ワールドカップ６大会連続出場は、世界記録。現在は、一児の母として子育てしながら、スポーツの普及のため様々な活動を行っている。2023年に「スポーツ栄養プランナー」、「子育て心理アドバイザー」、「食生活アドバイザー®3級」を取得。 Instagram @sawahomare_10 HP 澤穂希オフィシャルサイト Instagram @sawahomare_10 HP 澤穂希オフィシャルサイト

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那