ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦前に会見に臨み、アンディ・パヘス外野手（25）の存在感を称えた。

MLBは同日、オールスター戦のファン投票第1回中間結果を発表。大谷翔平が両リーグ最多となる116万5133票を獲得した。ドジャースでは大谷に加え、フリーマン、マンシーも各ポジションでトップに立つ中、パヘスが80万496票を集めて外野手部門のトップに立った。

指揮官は「素晴らしいことだ」と満足げな笑みを浮かべつつ「彼は自己アピールするタイプではなく、ただ野球をしたいだけの選手。それをファンが正しく評価してくれているのは本当に良いことだ。今後も調子を維持して、1位を固められればいいね」と話した。

パヘスは5月下旬から継続的に、大谷の後の打順の2番に入り、得点力を発揮。試合前の時点で打率.273、15本塁打を放ち、ナ・リーグトップタイの56打点をマーク。攻撃面だけでなく、走守でも高いレベルでチームに貢献している。

ア・リーグの最多得票は指名打者部門のアルバレス（アストロズ）で、101万5768票を獲得。日本選手ではア・リーグ三塁手部門で岡本和真（ブルージェイズ）が55万6172票を集め2位、村上宗隆（ホワイトソックス）も同リーグ一塁手部門で43万7107票を獲得し3位に入っている。

ファン投票は今月25日（同26日）まで1次投票を実施。両リーグとも最多得票を獲得した選手が自動的にスタメンに決定するため、大谷とアルバレスはこのままトップを維持すれば、先発出場が決まる。この2人に加え、各ポジションの上位2人（外野手部門は6人）が2次投票に進む。オールスター戦は7月14日（同15日）にフィリーズ本拠、フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで開催される。