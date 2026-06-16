【セブン限定】パラドゥの「夏祭り」コレクションが可愛すぎる狐のお面やりんごあめ、金魚などがモチーフ。

パラドゥから「夏祭り」をテーマにした限定コレクションが登場。2026年6月5日から順次、全国のセブン-イレブンで販売しています。

縁日からインスピレーションを受けた新作

今回新たに登場するのは、定番アイテムの「パウダリィファンデーションex」「ミニネイル」「エッセンスルージュS」の夏コレクションです。

パウダリィファンデーションex（限定パッケージ）

ひと塗りで毛穴をぼかしてくれることで人気の「パウダリィファンデーションex」から、狐のお面をモチーフにした夏祭り限定デザインのパッケージが登場。

光反射率の高い＜エアリーブライトパウダー＞を配合し、気になる毛穴を光でぼかして自然な美肌に仕上げてくれます。皮脂をキャッチして密着成分に変えるパウダーが配合されていて、崩れにくいのもポイント。鏡とスポンジ付きのコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。

SPF35・PA＋＋＋、内容量は6.5g。価格は1320円です。

6月5日から数量限定で順次販売中ですが、店舗によっては取り扱いがない場合があります。

パラドゥ ミニネイル（限定色）

テーマごとの世界観でカラー展開する人気のミニネイルです。今回は、夏祭りの縁日を指先で楽しめるネイルカラー4色がラインアップ。

・RD15 りんごあめ

とろけるような甘い印象の、透明感あふれるレッド。

・BL18 ラムネ

シルバーやブルー、イエローがきらめく"炭酸風ラメ"が入った爽やかなミントブルー。

・BR13 たこやき

青のり風ラメが入った透け感のあるブラウン。

・BL19 ヨーヨーつり

涼しげに仕上がる、赤みをプラスしたくすみ系ペールブルー。

内容量はワンシーズンで使い切れる4.0ml。価格は各色440円です。

6月19日から期間限定販売。

パラドゥ エッセンスルージュS（限定色）

夏の限定カラーは「OR01夕映え金魚」。温かみのあるオレンジレッドにブルーラメをさりげなく散りばめた、艶やかな限定色です。

製品の約80%が美容液成分で、濃密なうるおいで荒れや乾燥を防ぎながら鮮やかに発色。スルッと伸びて唇に密着し、つけたての仕上がりが続きます。

価格は990円。6月19日から期間限定で販売します。

パラドゥの夏祭りをテーマにしたコレクションの詳細は、公式サイトの特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部