キオクシアが４連騰で最高値街道、米マイクロン、サンディスク急騰が追い風に

キオクシアホールディングス<285A.T>が４連騰。前日に初の９万円台に乗せほぼ高値引けとなったが、依然として買い気は衰えず、未踏の１０万円大台が意識される状況となってきた。時価総額は５０兆円台まで膨らみ、既にトヨタ自動車<7203.T>を抜き去り、全上場企業ベースで首位となっている。売買代金も連日３兆円台をこなすなど２位以下を大きく引き離す状況が常態化しており、国内外機関投資家の“持たざるリスク”を背景とした実需買いニーズの強さを映し出している。



前日の米国株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が５．４％高と急騰しており、個別でも半導体メモリー大手マイクロン・テクノロジー＜MU＞が１０．８％高、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーのサンディスク＜SNDK＞が６．５％高に買われるなど際立ったパフォーマンスをみせていることから、キオクシアの株価も強く刺激されている。



出所：MINKABU PRESS