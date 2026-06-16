テレ東では、2026年７月２日(木)から「一緒にごはんをたべるだけ」（毎週木曜深夜24時～24時30分）を放送する。

原作は、大町テラスによる同名作(講談社／「コミック DAYS」所載)。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられるなど、多くの読者の心を揺さぶった作品だ。

料理講師として働く澤田タキ(早見あかり)は、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ(伊藤健太郎)。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、互いの気持ちを満たしていく。

「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き―」

食事を重ねるたびに惹かれ合う２人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいた。愛と食事と倫理の間に揺れる２人。かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリーが今夏、幕を開ける！

メインビジュアル解禁

本作のメインビジュアルが初解禁された。ドラマ内で大事な食事となる“すじこのおにぎり”を手にするタキ(早見あかり)とレイ(伊藤健太郎)。歪な関係性とおにぎりから溢れ出す“すじこ”が、本作のテーマである食事と不倫を表すビジュアルとなっている。「既婚者同士 悦びの食卓」というキャッチコピーと共に、これからの物語の展開を予感させる仕上がりとなった。

番組を彩る6名の共演者を一挙解禁

W主演の１人で料理講師の澤田タキ役に早見あかり。もう１人の主演、斎藤レイ役に伊藤健太郎が決定していることは既報の通りだが、この度、６名の豪華キャストを一挙解禁！

料理に興味のないタキの夫・澤田カズ役を演じるのは、大人の色気からコミカルなギャップのある役どころまで、演じるキャラクターの幅が極めて広い実力派俳優・桐山漣。そして、アパレル勤務でレイの妻・斎藤ミワコ役を演じるのは、ドラマ「警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～」(テレ東)シリーズをはじめ、近年ではショートドラマでの悪女役で印象的な演技をみせるなど多彩な一面をのぞかせる岸明日香。そんなミワコの上司で、どこか一線を画す危うい色気を放つトヨダ役を演じるのは、歌謡コーラスグループ・純烈の元メンバーで、唯一無二のワイルドな佇まいを武器とする岩永洋昭。タキの友人で良き相談相手である、バーの店主・ヨリちゃん役を演じるのは、舞台を中心に実力派バイプレーヤーとして多くの現場を支える浅野千鶴。レイとミワコの娘・斎藤みおり役にオーディションで選ばれた久場音葉。さらに、レイの出版社の編集長でタキとの関係性を気にかけている森野役に、元宝塚歌劇団の花組男役トップスターとして絶大な人気を誇り、現在はドラマ、映画、舞台など、数多くの話題作に出演し存在感を放つ真矢ミキが決定した！凛とした気品と、圧倒的なオーラで、作品を鮮やかに引き締める。個性豊かなキャストで織りなす物語に注目だ。

出演者コメント

澤田カズ役…桐山漣

タキの夫。システムエンジニアとして働いている。感情を表に出すことは滅多にない。理屈っぽい性格でお世辞や世間話が苦手なため、冷たく見られがちだが本人にそのつもりはない。食事へのこだわりは一切なく、ただお腹を満たすものと考えている。

＜コメント＞

カズは感情を表に出すことが苦手であり、不器用で誤解されやすいです。なのである意味で気持ちに真っ直ぐな人なのかもしれません。また彼なりの価値観や優しさもあるのでどこまでお芝居で出すかみたいなものを監督と話し合いながら丁寧に撮影を重ねています。回を重ねるごとに加速していく2人の想いや、その後の彼らの選択にも注目しながら全編通して楽しんでいただけたら嬉しいです。

斎藤ミワコ役…岸明日香

レイの妻。保育園に通う娘がいる。アパレル企業でPRを担当し、仕事も家庭も効率重視のため料理は作らない。レイが冷凍食品ばかりの生活に問題意識を持っていることはわかっているものの、不満なら料理はレイがやればいいと思っている。実は、家事育児を完璧にこなしている気でいる「イクメン」なレイに、静かに苛立ちを募らせている。

＜コメント＞

斎藤ミワコ役を演じさせていただく岸明日香です。今回お話をいただいたときは、テレ東×ご飯ドラマのファンなので絶対面白くなるなぁと思い、とても嬉しかったです。男女間における食の価値観って、めちゃくちゃ大事なことだと思います。私が演じるミワコは、効率重視で自己肯定感が高いタイプ。ひょうひょうとして何を考えているのかわかりづらいタイプですが、頑張って演じていきたいと思います。娘役の音葉ちゃんもとっても可愛くて、出てくるご飯がとにかく美味しそうです。皆さんも放送を楽しみにしていてください！

トヨダ役…岩永洋昭

ミワコの上司。どこか危ない雰囲気を醸し出している。

ヨリちゃん役…浅野千鶴

バーの店主。タキの学生時代からの友人で良き理解者。

斎藤みおり役…久場音葉

レイとミワコの娘。保育園に通う。野菜を食べるのが苦手。

森野役…真矢ミキ

レイが勤める出版社の編集長。タキとの関係を気にかけている。

先行試写会＆制作発表記者会見 開催決定！観覧募集中

放送に先駆けて「一緒にごはんをたべるだけ」第１話の先行試写会と制作発表記者会見の観覧者を募集中！そしてこの度、早見あかりと伊藤健太郎に加え、桐山漣と岸明日香の登壇が決定した！（抽選で招待。応募は番組ホームページから）

開催日：2026年6月28日(日)

場所：都内某所