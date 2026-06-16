サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、日本と同じＦ組の試合がメキシコのモンテレイで行われ、スウェーデンがチュニジアを５−１で破って勝ち点３を挙げた。

同日にオランダと引き分けた日本が第２、３戦で対戦するライバル国の直接対決を、Ｗ杯の現地取材が今回で１２度目となるサッカージャーナリスト・石川聡さんがリポートする。

スウェーデンがチュニジアに大勝した。北欧の強豪は、前線の２枚看板のビクトル・ヨケレス、アレクサンデル・イサクが攻撃陣を引っ張り、北アフリカのチームを意気消沈させた。

やはり、イングランド・プレミアリーグのビッグクラブでプレーするヨケレス（アーセナル）、イサク（リバプール）の能力の高さは、チュニジアにとっては荷が重かったようだ。スウェーデンのグラハム・ポッター監督は「もちろん、彼らはトップクラス。二人一緒なら、どのチームにとっても脅威となる」。一方、チュニジアのサブリ・ラムシ監督は「二人のワールドクラスが相手では、立ち直れないよ」とお手上げだった。

ポッター監督が「彼らは補完し合っている」と言うように、良い関係を築いている。お互いのポジションを見極めながら、次に何が起きるかを予想している感じがする。

ヤシン・アヤリが決めた先制点のシーンも、まずイサクがＧＫに詰め、こぼれたところをヨケレスが狙う。ヨケレスが挙げたチーム３点目は、ボールを奪ったイサクのパスを落ち着いて蹴り込んだ。イサクがそのまま狙ってもいい場面だと思ったが、やや体勢を崩しており、より確実性のあるヨケレスに譲った格好だ。「おれが、おれが」ではなく、チームの勝利のために必要な判断をわきまえていることを垣間見せてくれた。

そして、アヤリという厄介な選手も、その力をアピールした。ブライトン（イングランド）では三笘薫のチームメートであるＭＦは、強烈な２本の右足ミドルシュートでゴールネットを揺らした。２トップの攻撃をはね返しても、2列目から虎視眈々とゴールを狙っている存在には要注意だろう。ただ、スウェーデンは次にオランダと戦うこともあり（２０日）、日本はしっかりと対策を練ることができるはずだ。

日本は次戦チュニジアに油断は禁物…前回大会を教訓に

チュニジアは「あまりにもミスが多すぎた」（ラムシ監督）。極めつけは3失点目。ペナルティーエリアの外側で、あろうことかキャプテンのエリス・スヒリが軽率なプレーでイサクに奪われ、やすやすとスウェーデンに得点を献上した。

アフリカ予選を無失点で勝ち抜き、その守備力が強さの基盤といわれるが、予選は比較的、相手に恵まれた感がある。対戦したのは今のＦＩＦＡランキングでいえば、いずれも１００位以下のチームだ。大会直前の国際親善試合でもベルギーに０−5と大敗を喫し、強度の高い、スピードのある欧州勢のようなチームは苦手と見える。

日本はこのチュニジア相手に勝ち点３を手にしたいところだが、前回カタール大会の教訓を生かし、くれぐれも油断のないようにしたい。前回の第２戦で日本が敗れたコスタリカは、初戦でスペインに0−７と圧倒されたが、日本戦では粘り強い戦いを挑んできた。

もちろん、森保一監督を筆頭に、今の日本は地に足をつけて、その経験を生かすだろう。

いしかわ あきら サッカー専門誌記者としてキャリアを始め、サッカーに特化した編集、執筆の道を歩んできた。ＦＩＦＡワールドカップ取材は１９８２年スペイン大会から続き、今回が１２度目。