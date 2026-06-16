飼い主さんが寝苦しくて朝目を覚ますと、そこにいたのは…。猫さんが見せた愛くるしい姿に胸キュン必至です！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.7万再生を突破。700件を超える高評価も寄せられており、大きな注目を集めました。

【動画：寝苦しくて目を覚ますと、愛猫が……甘えん坊すぎる『かわいい行動』】

寝苦しい朝、その正体は…

Instagramアカウント「にゃーちゃん」に登場したのは、アメリカンカールの「にゃーちゃん」。投稿されたのは、甘えん坊なにゃーちゃんが見せた朝の可愛らしい1コマです。

ある日の朝、飼い主さんは寝ている時に寝苦しさを感じたそう。その寝苦しさに耐えきれずに目を覚ますと、お腹の上に何やら重みが。なんと寝ている飼い主さんのお腹の上に、にゃーちゃんが乗ってくつろいでいたといいます。

早く甘えたかった？

飼い主さんがにゃーちゃんを見ると、にゃーちゃんも飼い主さんをジーっと見つめていたのだとか。飼い主さんに早く起きてもらうため、そして早く構ってもらうためにお腹の上に乗ったのでしょう。ただ、にゃーちゃんの体重は4.2㎏。2リットルのペットボトルが知らぬ間にお腹に乗せられていると思うと、飼い主さんは相当寝苦しかったことでしょう…。

飼い主さんいわく、「にゃーちゃんが重くて変な夢を見た」とのこと。そんな飼い主さんの気持ちなどつゆ知らず、にゃーちゃんはお腹の上でくつろげて幸せそうな表情をしていたそうです。にゃーちゃんにとって、至福の時間だったんですね！

撫でてもらった後は…

その後、飼い主さんが頭を撫でてあげると、さらに幸せそうだったというにゃーちゃん。ところが、しばらくすると部屋を去っていったのだとか。どうやら飼い主さんが起きたこと、撫でてもらったことで満足したようです。朝から甘えん坊なにゃーちゃんなのでした。

寝ている飼い主さんに甘えたくなったにゃーちゃん。そんな可愛い姿を見た視聴者からは「猫さんあるあるだ」「うらやま」といったコメントが寄せられ、甘えん坊なにゃーちゃんにメロメロになった人も多いようです。

Instagramアカウント「にゃーちゃん」では、甘えん坊だけどツンデレなにゃーちゃんの愛おしい姿が多数投稿されています。

にゃーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「にゃーちゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。