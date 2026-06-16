「”筋”なんか通さない」検察の追及虚しく暴力団組長が”示談金なし”示談で執行猶予勝ち取りか

傍聴席には組員の姿が

東京・練馬区の路上で男性を投げ飛ばしたとして暴行の罪に問われている住吉会幸平一家傘下の「與那嶺組」組長・与那嶺政年被告（50＝逮捕時）の公判が６月８日、東京地裁で開かれた。

白の上下のスウェット姿で与那嶺被告が入廷すると、傍聴席にいた組員と思しき複数の男たちが起立。与那嶺被告に深々とお辞儀をした。証言台に立つ後ろ姿は、スウェットの上からも隆起した背筋が分かるほどガッシリとした体格で威圧感たっぷり。身元確認で職業を問われると「無職です」とぶっきらぼうに答えた。

事件は昨年に起きている。起訴状によると、与那嶺被告の舎弟がスナックで料金トラブルとなり、スナックの男性店長からＴシャツを破られた。そこに駆け付けた与那嶺被告が「うちの舎弟のＴシャツをよくもやってくれたな」と言いがかりをつけ、店長を大外刈りで路上に投げ倒す暴行を加えたという。起訴内容について与那嶺被告は「認めます」と述べた。

「与那嶺被告は逮捕時『仲裁に入っただけなのに逮捕されたことは納得がいかない』と不満を漏らしていました。幸平一家は、いまや都内最大の組織となっており、トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)や国内最大の違法風俗スカウトグループ『ナチュラル』にも関わっているとみられています。

警視庁は今年１月に『住吉会幸平一家特別対策本部』を立ち上げ、その際の会見で、警視庁暴力団対策課の大場俊彦管理官は『幸平一家に関わるものであれば、あらゆる犯罪を検挙していく』と宣言したほどです。大きな事件ではありませんが、幸平一家が関わっているということもあり、この裁判は注目されていました」（全国紙社会部記者)

この日、行われた被告人質問でも逮捕時と同様の主張を貫き通している。弁護士から改めて犯行動機について問われ、

「双方がトラブルになって、仲裁のために相手側を引き離すための行為」

とあくまでも仲裁だったと主張。また「当人同士で話し合い済み」と、被害者が刑事罰を望まない趣旨の示談書を提出していると述べ、「弁護士を挟んでオーナーさん（被害者）と話し合いました」と“円満解決”をアピールした。

一方の検察はその示談内容について疑惑の目を向けている。示談金がないことに触れ、その理由を聞いた。与那嶺被告は、

「あくまでも仲裁なのでオーナー（被害者）も謝ってくれた。ケガもせず、それ以上、大きなものではないので、おカネの話にならなかった」

と説明している。身元確認では無職と答えていたが検察から暴力団組長なのか問われると「はい」と認め、活動は続けるのかとの問いにも「はい」と答えている。

『ヤクザは筋を通す』はウソ

最後に裁判長から今回の犯行について改めて問われると「仲裁に入っただけ」と正当性を主張しつつも「行き過ぎたかなとは思います」と本音が漏れた。また同じような状況になった場合は、

「止めることはすると思う。暴力に至るまでの行為をしないように気をつけます。（中略）ちょっと行き過ぎたかなと思います。（拘置所の）中で考えさせられた」

と反省を述べたが最後まで謝罪の言葉は聞かれなかった。

検察は、

「示談は成立しているものの示談金はなく、組長から申し出があれば被害者は拒否できない」

などと指摘し、拘禁刑１年を求刑。与那嶺被告側の意向もあり、その日のうちに判決の言い渡しまで行われ、禁錮１年、執行猶予３年の判決が下された。裏社会に詳しいジャーナリストの石原行雄氏が言う。

「ヤクザを示す言葉に“筋者（すじもの、すじもん）”がありますが、これは『ヤクザは筋を通す』という言葉からきています。私はウソだと思っています。ごまかせるところ、盗めるところ、騙（だま）せるところ、隙あらばなんでもやるのが暴力団です。今回の裁判でも検察が指摘しているように、被害者に対して圧力をかければ逃れられるとわかっていて、示談金の話をしなかった可能性が高いと思います。

いま暴力団は、暴対法（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律）や暴排条例（東京都暴力団排除条例）で追い詰められて、とにかくおカネがない。だから、トクリュウなどを使って、シノギの穴埋めを一生懸命やっている。それでも、追いつかないくらい弱体化しています。しかも、幸平一家は上納金が非常に厳しい。被害者に示談金を払うくらいだったら、そちらに回したいと思っている。それくらい、余裕がないのです」

幸平一家への圧力が、今後ますます強まることは間違いないだろう──。