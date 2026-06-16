猫のためにひんやりマットを敷いてみたけれど…？毎年恒例となった予想外の行動が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で47.7万回も表示され、2.2万いいねを記録。コメント欄には「猫ちゃんって感じ」「去年と同じすぎ」という声が届きました。

【写真：猫のために今年も『ひんやりマット』を出した結果…まさかの光景】

『夏の風物詩』となったまさかの光景

Xアカウント「すがこ」に投稿されたのは、猫の『しゃけ』ちゃん。ふわふわな長毛が素敵なしゃけちゃん。飼い主さんは暑いかと思い、ひんやりマットを敷いてあげたそう。すると、へそ天で気持ちよさそうに寝ていたといいます。

しかし、しゃけちゃんが寝ていたのは床の上だったとか。ひんやりマットはしゃけちゃんの真横に敷かれただけになっていたそう。

実は、昨年の真夏も同じ姿でしゃけちゃんは過ごしていたといいます。きちんと写真を見比べないとわからないほど、そっくりな姿で寝ていたのだとか。

昨年においては、マットを新調したばかりだったそう。今年こそ乗るかなと飼い主さんも期待したのかもしれませんが、昨年と同じ結果になってしまったのでした。

次こそは…？

残念ながらひんやりマットには乗ってくれなかったしゃけちゃん。これからもしゃけちゃんが気に入ってくれるひんやりマット探しが続くとのこと。しゃけちゃんがお気に召すひんやりマットがはたして見つかるのでしょうか。

ひんやりマットの横でへそ天するしゃけちゃんを見た方たちから「かわいいのでこれからも繰り返していただきたいです」という期待の声が寄せられていました。飼い主さんにとっても、夏の風物詩となってしまった光景。しゃけちゃんのお気に入りのひんやりマットが見つかるのだろうかと、Xユーザーたちから注目が集まっています。

Xアカウント「すがこ」では、しゃけちゃんの面白い行動だけでなく、一緒に暮らしている黒猫のうにちゃんとの楽しい日常もたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「すがこ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。