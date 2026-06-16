◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。左膝の炎症から復帰後３試合目。この日からは本拠地に戻ってア・リーグ東地区でヤンキースと首位争いを繰り広げている強豪との３連戦となる。９連戦の最終カードで大谷は２試合ぶりの１５号を狙う。

試合前会見ではロバーツ監督に対して、現地記者から「ウェンバンヤマ（ＮＢＡスパーズ）は大谷翔平のような競技を超越した存在になれると思うか」という質問が飛んだ。「少しだけ試合（ＮＢＡファイナル）を見たよ。（ウェンバンヤマは）間違いなく才能のある若い選手だし、（大谷との）『競技そのものを変えるような選手』という比較も理解できる。彼は注目を集める存在だ。活躍している時やプレーしている時には人々が見たがる。そういう意味で特別な存在だし、本当に才能があるね」とほほ笑んだ。

また、「投手・大谷」の登板日については「現時点では予定通りだ。今のところ変更するつもりはないし、このまま進める予定だよ」。１７日（同１８日）の同戦に先発する予定だ。