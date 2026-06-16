◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組 サウジアラビア―ウルグアイ（１５日、マイアミ競技場）

ＦＩＦＡランク１６位のウルグアイ代表は、初戦で同６１位のサウジアラビア代表と対戦。前半４１分にＤＦアムリに先制を許したが、後半３５分にＭ・アラウホがゴールを決めて同点に追いついた。

前半のウルグアイは、格下相手に終始主導権を握り続け、決定機を多く作ったが、サウジアラビアの粘り強い守備によって、得点までは結びつかなかった。前半３８分には２度のコーナーキックからピンチを招いたが、５大会連続出場のＧＫムスレラのビッグセーブでしのいだ。しかし、同４１分に再びサウジにコーナーキックを与えると、ＤＦアムリに先制ゴールを決められた。

ウルグアイは試合前日に、必要書類が不足していたためベースキャンプ地のメキシコ・カンクンから試合会場のある米フロリダ州マイアミに向かうチャーター便の出発が遅れる移動トラブルに見舞われた。

これにより試合前日の公式会見は予定より約１時間遅れで行われた。出席したビエルサ監督は「何の問題もない」と冷静に受け止め、ヒメネス主将も「多少の問題はあって難しかったけれど、むしろホテルで休むことができて良かった」と前向きな姿勢を見せていた。