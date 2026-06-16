元日向坂４８で女優の影山優佳（２５）が１５日、Ｗ杯取材の現地から日本初戦劇的引き分け後の様子を投稿し、反響を呼んだ。

「大きな大きな意味のある勝ち点１ 日本の修正力と諦めない心。語り出したら明日になってしまいそう。なによりも会場の日本サポーターの応援が心の臓まで響いて来て、応援の力を最実感。全員サッカーです！！！絶対勝つよ！」とつづり、会場バックのショットや、得点に歓喜する姿などを公開した。

「もう別人みたいな顔になっちゃってるね！笑」、「誰よりも代表のユニフォームが似合う」、「ゴールの時の狂喜乱舞 最後ため息ついた顔に笑った」、「いい表情すぎるっ！！」、「ドッヒャーな影ちゃん 想いが伝わってくる」、「影山寝ろよ」、「ガチファンで好感しかない」、「スタイルよすぎるし可愛すぎるやろ」との声が寄せられていた。

影山はＤＡＺＮの中継にブルーの代表ユニホーム、ポニーテール姿で登場した影山。ナインティナインの矢部浩之らとともに熱戦を伝えた。