【クロスワードクイズ】解けると楽しい！ □に入るひらがなは？ 旅先で頼りになる存在がヒント
ちょっとした達成感で、気分を上向きにしたいときに、言葉のパズルはいかがでしょうか？ 普段なにげなく使っている日本語も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。今回は、趣味の時間や、旅先での心強い存在をテーマにした問題を用意しました。
・横の並び：か ＋ □ ＋ せ ＋ □
・縦 of 並び（左）：れ ＋ □ ＋ ず
・縦 of 並び（右）：が ＋ □ ＋ ど
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▼解説
・れんず（レンズ）
・がいど（ガイド）
・かんせい（完成／感性）
正解は「ん」と「い」の2文字でした。縦のラインでは、カメラやメガネの性能を左右する「れんず（レンズ）」と、旗を持って観光地を案内してくれるような旅の心強い味方「がいど（ガイド）」が完成します。横のラインは、作品が出来上がる「かんせい（完成）」や、豊かな心を指す「かんせい（感性）」が入ります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦 of 並び（左）：れ ＋ □ ＋ ず
・縦 of 並び（右）：が ＋ □ ＋ ど
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正解：「ん」と「い」正解は「ん」と「い」でした。
▼解説
・れんず（レンズ）
・がいど（ガイド）
・かんせい（完成／感性）
正解は「ん」と「い」の2文字でした。縦のラインでは、カメラやメガネの性能を左右する「れんず（レンズ）」と、旗を持って観光地を案内してくれるような旅の心強い味方「がいど（ガイド）」が完成します。横のラインは、作品が出来上がる「かんせい（完成）」や、豊かな心を指す「かんせい（感性）」が入ります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)