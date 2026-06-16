「こんな美女密度高いお店」美人タレント、“ほんまに震えた”出会いに反響「凄い奇跡」「GPS付いてない？」
タレントの森脇梨々夏さんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。ランチ先で俳優でタレントの二瓶有加さんと偶然居合わせたエピソードを公開しました。
【写真】森脇梨々夏が明かした偶然の遭遇
コメントや引用リポストでは「仲良すぎるね笑笑」「凄い奇跡ww」「オフでの偶然遭遇なのに二人ともビジュ強過ぎる こんな美女密度高いお店、どこにあるんですか！？」「もう姉妹ですね」「GPS付いてない？」「お互い監視してる？」「森脇さんGPS疑惑出てて笑ったwww」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】森脇梨々夏が明かした偶然の遭遇
「仲良すぎるね笑笑」森脇さんは、二瓶さんの「友達とランチに行ったら、隣の席がたまたま森脇家族でしたwwwwナニコレwwwwww」というポストを引用。「ほんまに震えたナニコレ爆笑」とつづり、写真を1枚投稿しています。森脇さんと二瓶さんが顔を寄せ合って笑顔を見せているツーショットです。とても仲良しであることが伝わってきます。
「メジャーデビュー？？？？発表？？？」森脇さんは普段から、かわいらしいショットを多数公開しています。14日には「タワーレコードららぽーと立川立飛でメジャーデビュー？？？？発表？？？」とつづり、イベントのオフショットを投稿していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)