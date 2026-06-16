「ちょっと太ったけど…」ウルグアイ対サウジ、中継で映った２人のレジェンドにファン興奮！「相変わらずダンディ」「激アツ」【Ｗ杯】
現地６月15日、北中米Ｗ杯のグループＨ第１節で、ウルグアイ代表とサウジアラビア代表がマイアミ・スタジアムで対戦している。
この試合を生中継する『DAZN』で、スタジアムで観戦するレジェンドの姿が映り込んだ。現役時代にはＷ杯の舞台でも活躍した元イタリア代表のロベルト・バッジョと、元ウルグアイ代表のディエゴ・フォルランだ。
往年の名手の来場に、ファンも興奮。SNS上には次のような声が上がった。
「めっちゃクールでカッコいいなあ」
「激アツ」
「フォルランとバッジョいる！」
「ちょっと太ったけどイタリアのイケオジでカッチョよ」
「やっぱりかっけぇな」
「テンション上がった」
「相変わらずダンディ」
「アメリカのＷ杯を観に来てる」
「見に来てる！」
「来てるんや」
今でもその人気ぶりは健在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
この試合を生中継する『DAZN』で、スタジアムで観戦するレジェンドの姿が映り込んだ。現役時代にはＷ杯の舞台でも活躍した元イタリア代表のロベルト・バッジョと、元ウルグアイ代表のディエゴ・フォルランだ。
往年の名手の来場に、ファンも興奮。SNS上には次のような声が上がった。
「めっちゃクールでカッコいいなあ」
「激アツ」
「フォルランとバッジョいる！」
「ちょっと太ったけどイタリアのイケオジでカッチョよ」
「やっぱりかっけぇな」
「テンション上がった」
「相変わらずダンディ」
「アメリカのＷ杯を観に来てる」
「見に来てる！」
「来てるんや」
今でもその人気ぶりは健在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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