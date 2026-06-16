◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

昨年１１月に右足首の手術を受けたドジャースのＴ・エドマン内野手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムでチーム本隊に合流した。３Ａでのリハビリを終え、１６日（同１７日）にメジャー復帰となる見込みだ。

ロバーツ監督は「明日は先発起用する予定はないけど、水曜日（カード３戦目）には出場することになると思う。ロースターの動きもあるけど、それは明日まで待つことになる」と説明。守備位置に関しては「まだ最終決定はしていないけど、二塁、三塁、それから左翼になると思う」と明かした。「テオ（Ｔ・ヘルナンデス）がいつ戻るか分からないし、彼にも休養日は必要だからね。（三塁の）マックス（マンシー）にも時々休みを与えたいし、二塁はロハスやフリーランドもいる。だから少し動き回ることになると思う」と続けた。「ただ、復帰後もしばらくは出場時間を管理するつもりだ。週に３〜４試合くらいからスタートすることになると思う」と慎重に起用していく方針だ。