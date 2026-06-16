置きっぱなしはNG！通帳/印鑑/株券/権利書などお金や財産に関わるものと相性の良い保管場所とは？【ヤバい風水】

置きっぱなしはNG！通帳/印鑑/株券/権利書などお金や財産に関わるものと相性の良い保管場所とは

ヤバい！通帳や保険の証書などを置きっぱなしに

金属、特にゴールドは地中深くで何年もかけて蓄積していきます。

そのため、お金関係のものは暗く静かなところと相性がよいのです。

逆に人目につく場所や、騒がしい場所はNG。

通帳、印鑑、株券、権利書など、お金や財産に関わるようなものは、クローゼットや引き出しなどの暗く静かな場所にまとめて保管しておきましましょう。

金庫を持っている人は、北西のクローゼットや引き出しなどに置いて、時々換気をするようにしましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。