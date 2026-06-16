東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値185.84 高値186.06 安値185.12
187.17 ハイブレイク
186.61 抵抗2
186.23 抵抗1
185.67 ピボット
185.29 支持1
184.73 支持2
184.35 ローブレイク
ポンド円
終値215.07 高値215.38 安値214.47
216.39 ハイブレイク
215.88 抵抗2
215.48 抵抗1
214.97 ピボット
214.57 支持1
214.06 支持2
213.66 ローブレイク
スイス円
終値201.78 高値202.09 安値200.74
203.68 ハイブレイク
202.89 抵抗2
202.33 抵抗1
201.54 ピボット
200.98 支持1
200.19 支持2
199.63 ローブレイク
豪ドル円
終値113.41 高値113.51 安値112.70
114.52 ハイブレイク
114.02 抵抗2
113.71 抵抗1
113.21 ピボット
112.90 支持1
112.40 支持2
112.09 ローブレイク
NZドル円
終値93.35 高値93.82 安値93.05
94.53 ハイブレイク
94.18 抵抗2
93.76 抵抗1
93.41 ピボット
92.99 支持1
92.64 支持2
92.22 ローブレイク
カナダドル円
終値114.61 高値114.71 安値114.28
115.22 ハイブレイク
114.96 抵抗2
114.79 抵抗1
114.53 ピボット
114.36 支持1
114.10 支持2
113.93 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値185.84 高値186.06 安値185.12
187.17 ハイブレイク
186.61 抵抗2
186.23 抵抗1
185.67 ピボット
185.29 支持1
184.73 支持2
184.35 ローブレイク
ポンド円
終値215.07 高値215.38 安値214.47
216.39 ハイブレイク
215.88 抵抗2
215.48 抵抗1
214.97 ピボット
214.57 支持1
214.06 支持2
213.66 ローブレイク
スイス円
終値201.78 高値202.09 安値200.74
203.68 ハイブレイク
202.89 抵抗2
202.33 抵抗1
201.54 ピボット
200.98 支持1
200.19 支持2
199.63 ローブレイク
豪ドル円
終値113.41 高値113.51 安値112.70
114.52 ハイブレイク
114.02 抵抗2
113.71 抵抗1
113.21 ピボット
112.90 支持1
112.40 支持2
112.09 ローブレイク
NZドル円
終値93.35 高値93.82 安値93.05
94.53 ハイブレイク
94.18 抵抗2
93.76 抵抗1
93.41 ピボット
92.99 支持1
92.64 支持2
92.22 ローブレイク
カナダドル円
終値114.61 高値114.71 安値114.28
115.22 ハイブレイク
114.96 抵抗2
114.79 抵抗1
114.53 ピボット
114.36 支持1
114.10 支持2
113.93 ローブレイク