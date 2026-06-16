東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7073　高値0.7088　安値0.7040

0.7142　ハイブレイク
0.7115　抵抗2
0.7094　抵抗1
0.7067　ピボット
0.7046　支持1
0.7019　支持2
0.6998　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5823　高値0.5864　安値0.5820

0.5895　ハイブレイク
0.5880　抵抗2
0.5851　抵抗1
0.5836　ピボット
0.5807　支持1
0.5792　支持2
0.5763　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3990　高値1.3994　安値1.3951

1.4049　ハイブレイク
1.4021　抵抗2
1.4006　抵抗1
1.3978　ピボット
1.3963　支持1
1.3935　支持2
1.3920　ローブレイク