東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7073 高値0.7088 安値0.7040
0.7142 ハイブレイク
0.7115 抵抗2
0.7094 抵抗1
0.7067 ピボット
0.7046 支持1
0.7019 支持2
0.6998 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5823 高値0.5864 安値0.5820
0.5895 ハイブレイク
0.5880 抵抗2
0.5851 抵抗1
0.5836 ピボット
0.5807 支持1
0.5792 支持2
0.5763 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3990 高値1.3994 安値1.3951
1.4049 ハイブレイク
1.4021 抵抗2
1.4006 抵抗1
1.3978 ピボット
1.3963 支持1
1.3935 支持2
1.3920 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7073 高値0.7088 安値0.7040
0.7142 ハイブレイク
0.7115 抵抗2
0.7094 抵抗1
0.7067 ピボット
0.7046 支持1
0.7019 支持2
0.6998 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5823 高値0.5864 安値0.5820
0.5895 ハイブレイク
0.5880 抵抗2
0.5851 抵抗1
0.5836 ピボット
0.5807 支持1
0.5792 支持2
0.5763 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3990 高値1.3994 安値1.3951
1.4049 ハイブレイク
1.4021 抵抗2
1.4006 抵抗1
1.3978 ピボット
1.3963 支持1
1.3935 支持2
1.3920 ローブレイク