スポーツ専門局ESPN電子版は15日（日本時間16日）、同日からロサンゼルスで始まるドジャースとレイズの3連戦を前に、両球団の対照的なチーム作りを比較分析した。

総年俸が4億ドル（約640億円）を超えるドジャースと、約9000万ドル（約144億円）のレイズ。資金力には大きな差があるが、現時点で両チームにはわずか2ゲーム差しかない。記事は第一にドジャースの成功を単なる「金満球団」と片付けるのは誤りだと指摘する。フレディ・フリーマンやムーキー・ベッツといったスター選手への投資はもちろんだが、真の強みはスカウティング、ドラフト、育成、補強のすべてが高水準で機能している点にあるという。実際、マックス・マンシーは戦力外から再生し、ウィル・スミスはドラフト全体32位から球界屈指の捕手へ成長した。さらにアンディ・パヘスやエメット・シーハンら若手も次々と台頭している。

チーム戦略の象徴は投手陣だ。山本由伸、大谷翔平、ブレーク・スネル、タイラー・グラスノー、佐々木朗希ら豪華な顔ぶれをそろえる一方、故障者が続出しても若手や控え選手が穴を埋める。過去2年間で40人もの投手を起用しながらワールドシリーズ連覇を達成した事実は、組織全体の層の厚さを物語っている。

一方のレイズは、まったく異なる方法で勝利を追求している。若手の育成と他球団で埋もれた選手の発掘を徹底し、低予算で高い戦力を構築。22歳のフニオール・カミネロやヨナタン・アランダが主力に成長し、投手陣でもニコラス・マルティネスやドルー・ラスムセンらを再生している。特に投手の球種配分や起用法を大胆に変えることで能力を引き出す手腕は球界屈指と評価された。

ESPNは、ドジャースの強さは資金力だけではなく球界最高レベルの組織力に支えられていると分析。一方でレイズもまた、独自の育成力と選手発掘能力によって、豊富な資金を持つ強豪球団に対抗できる数少ない存在だと結論づけている。両球団は対照的な経営モデルを採用しながらも、それぞれが現代球界における「勝利の方程式」を体現している。