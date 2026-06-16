株式会社ハーパーコリンズ・ジャパンは16日、同社が発行するコミック雑誌「ハーレクインオリジナル」を休刊すると発表した。18年の歴史に幕を下ろす。

「ハーレクイン読者の皆様へ 休刊のお知らせ」と題する文書を発表し「『ハーレクインオリジナル』は今号2026年7月号をもって、残念ながら休刊させていただくこととなりました」と伝えた。

「『月刊HQcomic』として2008年1月に創刊して約18年半 ハッピーエンドロマンスを皆様にお届けしてきました。こうして長い間、刊行を続けてこられたのはハーレクインを愛してくださる読者の皆様のおかげです」と感謝を伝え「突然のお知らせになってしまいましたことをお詫び申し上げますとともに、編集部一同、心よりお礼申し上げます。漫画家、制作スタッフ、小説家、翻訳者、デザイナー、印刷・製版、流通にかかわる皆様のご尽力のおかげで夢のように幸せな時間をともに過ごすことができました。本当にありがとうございます」としみじみ。「綺羅星のように輝く才能と、憧れと夢を紡ぐ心は永遠につながっていくことを信じております。ハーレクインコミックの単行本刊行と電子配信は今後とも続けてまいります。これからも作品をご愛読いただけましたら幸いです」と呼びかけた。