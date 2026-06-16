２０００年代前半に年間平均３頭ほどだった競走馬の熱中症の数は、酷暑が深刻化したここ２０年の間に約１０倍に増えた。

牧場や厩舎（きゅうしゃ）職員をはじめ、日本中央競馬会（ＪＲＡ）など運営側も対策に奔走する。

ミストで冷気 夏日の馬房涼しく

５月７日午後、滋賀県甲賀市の育成牧場「ノーザンファームしがらき」では、気温２５度を超える「夏日」となっていた。朝の調教を終え、馬が静かに過ごす厩舎内に、馬房上部の管から微細なミストが噴き出した。扇風機が連動し、ふわりと冷気が広がっていく。

馬たちはミストの噴射口に首を伸ばしたり、霧状の粒が降ってくるのを待ち受けたりして、気持ちよさそうな様子。３年前に扇風機を各馬房に追加設置した。同牧場の獣医師・鶴町貴史さん（５３）は「温度と湿度の両方を緩やかに下げる工夫をした」と話す。上部に配するのは、馬を怖がらせず、ムラなくミストを散らす狙いがある。

ＧＩ馬が急死

２３年夏、競馬関係者に衝撃を与える事故が起きた。前年秋に「３歳クラシック三冠」の一つ、菊花賞（ＧＩ）を制した牡（おす）４歳のアスクビクターモアが放牧中に熱中症で死んだ。現役ＧＩ馬がけが以外で死ぬのは異例で、ＪＲＡによると死因は多臓器不全だった。

ＪＲＡなどによると、競走馬は体の５０％以上が筋肉で、三十数％と言われている成人男性より圧倒的に多い。暑さや運動により大量の代謝熱が体内でつくられ、真夏のレースでは１０リットル（約１０キロ）の汗をかく。加えて、人間が全身に持つ汗腺「エクリン腺」が汗で流出した塩分などを再吸収するのに対し、馬の汗腺の大半を占める「アポクリン腺」にはこの機能がほぼない。汗とともにナトリウムなど大量のミネラルを失いやすく、熱中症のリスクが高くなるという。

競走馬も塩分補給が重要だ。レース後はエサに数十グラムの食塩を混ぜ込むことが一般化し、吸収効率の良いサプリメントも普及した。朝晩と日中の温度や湿度の差が一気に大きくなる６〜７月は、夏仕様の体に変化する「暑熱順化」前で、症例数が急増する。

鶴町さんは「滝のような発汗とともに呼吸速拍を引き起こし、場合によっては起立不能になる。重篤なケースでは筋肉がそぎ落ち、復帰に半年ほどかかることもある」と指摘する。馬が異常をきたすのは突然で、「呼吸や食欲、汗の量の変化など小さな前兆に気づけるかが予防につながる。牧場スタッフとの綿密な情報共有がカギになる」と話す。