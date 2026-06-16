今回は、義母に子どもの名前を罵られ、夫が反撃したエピソードを紹介します。

孫に冷たすぎる義母…

「義母は物言いがきつい人で、正直苦手です。5歳の息子は発達がゆっくりで言葉も遅れているのですが、そんな息子に対し、義母は『もっとはっきり話しなさい！』など冷たい言葉をかけてきます。さらに『おばあちゃんなんて呼ばないでよ！』とも言うのですが、息子は萎縮しています。

そんなある日、義実家に行ったのですが、義母は息子に怒ってばかり。さらに息子が寝た後、『男なのに変な名前よね……』『中性的な名前だから、モジモジして弱々しい子になっちゃったのよ』と、息子の名前を罵ってきたんです。しかしそこで夫が『いい加減にしてくれ！ いい名前だし、そんなことを言われる筋合いはない』と義母に言い返してくれました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ 夫が反撃してくれたとはいえ、それだけで反省するような義母ではなさそうです。また意地悪なことを言われるのかと思うと、嫌ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。