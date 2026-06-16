１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．７５ドル（－４．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３５１．６ドル（＋１１２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７００６．６セント（＋２２０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８９．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１５．５０セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１９．２５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３６４．８７（－３．９９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．７５ドル（－４．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３５１．６ドル（＋１１２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７００６．６セント（＋２２０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８９．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１５．５０セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１９．２５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３６４．８７（－３．９９）
出所：MINKABU PRESS