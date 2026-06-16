１５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４６８ドル高 米イラン和平合意で最高値更新 １５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４６８ドル高 米イラン和平合意で最高値更新

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１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４６８．７７ドル高の５万１６７１．０３ドルと３日続伸。過去最高値を更新した。米国とイランが和平で合意し、投資家のリスク許容度が拡大した。ナスダック総合株価指数の上昇率は３％を超えた。



ボーイング＜BA＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が堅調推移。オラクル＜ORCL＞やＧＥベルノバ＜GEV＞が買われ、ホークアイ３６０＜HAWK＞がしっかり。一方、シェブロン＜CVX＞やジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞、メルク＜MRK＞が値を下げた。



ナスダック総合株価指数は７９５．０９ポイント高の２万６６８３．９４と大幅に３日続伸した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やマイクロン＜MU＞、ウエスタン・デジタル＜WDC＞が急伸。メタ・プラットフォームズ＜META＞やエヌビディア＜NVDA＞が高く、スペースＸ＜SPCX＞が株価水準を大きく切り上げた。半面、フォックス＜FOXA＞やファイサーブ＜FISV＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS