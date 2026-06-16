渡辺美里、7年ぶりのオリジナルアルバム「Birthday」7/15発売！

渡辺美里が7月15日(水)発売する、7年ぶり21枚目となるオリジナルアルバム「Birthday」の収録内容が公開された。

リード曲である「でっかい愛を抱きしめながら」や、渡辺美里自身が詞曲を担当した「光芒～Sign～」を含む新曲7曲。

そして、槇原敬之氏が詞曲を手がけた「折りたたみ傘」、怒髪天・増子直純氏と歌詞を共作した「ハートに火をつけて～シーズン2～ with 怒髪天」など、盟友といえる豪華アーティストやエンジニアを迎え、ボーカリスト・音楽家としての渡辺美里の魅力を凝縮した一枚に仕上がっている。

初回生産限定盤のBlu-rayには、昨年2025年3月14日に豊洲PITで開催された「渡辺美里BITTER☆SWEET White Day Special」のダイジェストビデオが収録される。

なお、渡辺美里は、11月8日(日)西武スタジアムライブにて、復活公演「明治チョコレート効果presents渡辺美里 スタジアム伝説～復活～ Sweet 60」開催が決定。

その開催を記念して、20週前となる6月21日(日)より毎週日曜日20:00公式YouTubeにて、それぞれ一夜限定で、過去の西武スタジアムライブを20週連続でプレミア公開する「渡辺美里 西武スタジアムライブアーカイブス」が実施される。

■リリース情報

渡辺美里

オリジナルアルバム「Birthday」

2026年7月15日(水)リリース



【収録内容】

≪CD≫

01. さくらムード

02. BITTER☆SWEET ROCK’ N’ ROLL

03. 折りたたみ傘

04. ABSENCE（あなたがいない）

05. 夕暮れシンドローム

06. そして歌がはじまった

07. 光芒 ～Sign～

08. 毎日がバースデイ

09. 愛がお仕事

10. でっかい愛を抱きしめながら

11. Deep Breath

12. 冒険者たち ～エターナルサンシャイン～

13. ハートに火をつけて ～シーズン2～ with 怒髪天

≪Blu-ray≫(初回生産限定盤のみ)

・Digest Live Video～渡辺美里BITTER☆SWEET White Day Special～

■ライブ情報

「明治チョコレート効果presents渡辺美里 スタジアム伝説～復活～ Sweet 60」

日程：2026年11月8日(日)

会場：西武ドーム（ベルーナドーム）

時間：開場14:00／開演16:00

■渡辺美里 プロフィール

1985年5月2日デビュー。翌年「My Revolution」がチャート1位となり、同年8月、女性ソロシンガーとして日本初となるスタジアム公演を西武スタジアムにて成功させ、以降2005年まで20年連続公演という前人未到の記録を達成。2006年からは、「美里祭り」と題して様々な都市でLIVEを開催。また、活動は音楽だけにとどまらず、ラジオのパーソナリティー、ナレーション、ミュージカル出演など、様々な分野にチャレンジし続けている。

2020年にはデビュー35周年を迎え3枚組ベストアルバム「harvest」をリリース、オリコンデイリーランキングで1位を記録し、昭和・平成・令和と3時代で1位を獲得。

2024年には5月1日に59枚目のシングル「BITTER★SWEETROCK ‘N’ ROLL」をリリース、また当時CDでしか発売されなかった「HELLO LOVERS」、「うたの木Gift」を初アナログ盤としてリリースするなど精力的に活動を続け、2025年にはデビュー40周年を迎え、約6万人を動員した全30公演の全国ツアー「BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」を完走。

2026年、デビュー40周年を記念したツアー「ULTRA POP スペシャル～じゃじゃ馬40th～」のファイナル公演で西武スタジアムライブの復活を発表。大きな話題を呼んだ。